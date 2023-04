Le geste de Netflix avec Belinda avant Welcome to Eden 2

in

Netflix sait traiter ses stars et en ce sens il a eu un geste très important avec Belinda avant la saison 2 de Welcome to Eden.

© IMDbBelinda dans Bienvenue en Eden

Bélinda Il est l’une des figures qui a le plus grandi grâce à sa musique mais aussi grâce à bienvenue à l’édenle spectacle Netflix qui bénéficie d’un solide accueil de la part des critiques spécialisés qui lui ont accordé une acceptation de 80 % dans Tomates pourries Cela contraste avec les 56% de spectateurs qui s’intéressent tout autant à cette histoire mettant en scène le chanteur né à Madrid il y a 33 ans.

le synopsis de bienvenue à l’éden dit: « Zoa et quatre autres personnes, très actives sur les réseaux sociaux, reçoivent une invitation à assister à une soirée sur une île secrète organisée par une marque de boissons. Là, une aventure mystérieuse commence pour eux à travers la question « Êtes-vous heureux ? » Ceux qui acceptent l’invitation commencent une aventure passionnante, réalisant que cela changera leur vie. Bien que, petit à petit, ils découvriront que le paradis n’est pas ce qu’il semble. »

Netflix traite très bien Belinda

Dans bienvenue à l’éden Bélinda il prête le corps à África Penati Guerra, une fille qui se rend à la fête de la Fondation. Elle est une influenceuse renommée connue sous le nom d’Afrilux. Vous pouvez vous attendre à voir plus de ce personnage car Bélinda participera à la deuxième fournée d’épisodes du programme Netflix qui cherchera à impacter à nouveau les abonnés de la plateforme avec la suite de cette histoire.

Dans ce contexte, il semble que Netflix a ses stars préférées heureuses, et cela semble être le cas avec Bélinda que dans son compte Instagram, il a téléchargé une image d’un appartement luxueux situé en Espagne où il a remercié le Géant du streaming pour « tant d’amour » Dans le même temps, elle a montré qu’elle était très surprise de l’arrivée de la prochaine saison de bienvenue à l’éden.

Les photos que vous avez partagées Bélinda montrer le luxe avec lequel Netflix l’a reçu en Espagne. On peut voir un plateau avec différents produits dont une bouteille de vin, un grand espace avec des fenêtres qui ont une vue majestueuse ainsi qu’un miroir, typique du dressing d’une star de la télé, avec la marque de Géant du streaming. Force est de constater que l’artiste traverse un grand moment professionnel et que de grandes choses se préparent dans sa carrière.

