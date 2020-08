Nouvelle bande-annonce interactive pour The Dark Pictures Anthology: Little Hope pour Xbox

Quatre étudiants et leur professeur se retrouvent piégés et isolés dans la ville abandonnée de Little Hope, où ils doivent échapper à des visions cauchemardesques qui les chasseront inlassablement à travers un brouillard impénétrable. En parcourant la ville à la recherche d’un moyen de s’échapper, ils comprendront le sens de tout ce qui leur arrive, l’origine du mal et comment tout ce qui se passe leur est directement lié.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope, le deuxième opus après Man Of Medan. Le chapitre suivant, Little Hope, apportera une histoire d’horreur entièrement nouvelle et déroutante à l’anthologie. Dans cette bande-annonce interactive de Little Hope, vous pouvez profiter d’un échantillon des dilemmes les plus importants que vous rencontrerez dans le jeu et découvrir comment l’histoire se divise en fonction de vos décisions.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope Nouvelle vidéo interactive