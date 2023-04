Un lycée de Floride supprime le roman graphique basé sur le journal d’Anne Frank

Un lycée de la côte atlantique de la Floride a retiré un roman graphique basé sur le journal d’Anne Frank après qu’un chef d’un groupe de défense conservateur l’ait contesté, affirmant qu’il minimisait l’Holocauste.

« Anne Frank’s Diary: The Graphic Adaptation » a été retiré d’une bibliothèque de Vero Beach High School après qu’un dirigeant de Moms for Liberty dans le comté d’Indian River a soulevé une objection. Le directeur de l’école a accepté l’objection et le livre a été retiré le mois dernier.

Le livre montre à un moment donné le protagoniste marchant dans un parc, enchanté par des statues de femmes nues, et proposant plus tard à un ami de se montrer leurs seins.

Le Dr Otto Frank détient le Golden Pan Award, décerné pour la vente d’un million d’exemplaires du célèbre livre de poche « Le journal d’Anne Frank » à Londres le 14 juin 1971. Dave Caulkin / fichier AP

Selon la politique du district scolaire, le directeur prend la décision sur un livre contesté. Si quelqu’un n’est pas d’accord avec la décision de garder le livre contesté sur les étagères, il peut faire appel auprès d’un comité de district. Le roman graphique d’Anne Frank avait été vérifié deux fois avant d’être supprimé, a déclaré Cristen Maddux, porte-parole du district scolaire du comté d’Indian River, le lundi 10 avril.

Vero Beach se trouve à 105 miles au sud-est d’Orlando.

D’autres livres sur Anne Frank et des copies du journal publié qu’elle a écrit relatant le temps qu’elle a passé à se cacher des nazis avec sa famille et d’autres Juifs à Amsterdam sous occupation allemande restent dans les bibliothèques des systèmes scolaires. Le journal de l’adolescente juive a été publié en 1947, plusieurs années après sa mort dans un camp de concentration, et il est devenu un classique lu par des dizaines de millions de personnes dans le monde.

Selon la loi, les écoles de Floride sont tenues d’enseigner l’Holocauste, et rien n’a changé à cet égard, a déclaré Maddux.

« Les commentaires selon lesquels l’Holocauste est retiré du programme et que les étudiants ne sont pas au courant de ce qui s’est passé, ce n’est pas du tout le cas », a déclaré Maddux. « C’est juste un livre contesté et le directeur l’a retiré. »

Outre le roman graphique d’Anne Frank, Moms for Liberty dans le comté d’Indian River s’est opposé à trois livres de la série « Assassination Classroom », et ils ont également été supprimés.

La dirigeante de Moms for Liberty, Jennifer Pippin, a déclaré que le roman graphique d’Anne Frank violait les normes de l’État pour enseigner l’Holocauste avec précision.

« Même sa version comportait l’édition des entrées sur le sexe », a déclaré Pippin, se référant au journal original. «Même l’éditeur du livre l’appelle une« biographie », ce qui signifie qu’il écrit sa propre version interprétative. Ce n’est pas le travail réel. Il cite le travail, mais ce n’est pas le journal en entier. Il choisit de proposer un regard différent sur le sujet.

Publié en 2018, le roman graphique a été adapté du journal d’Anne Frank par Ari Folman, et David Polonsky a fourni les illustrations. Les parents de Folman sont des survivants de l’Holocauste.

Contacté par e-mail, l’éditeur du livre, Pantheon Graphic Library, a transmis la demande à Yves Kugelmann, membre du conseil d’administration d’une fondation créée par le père d’Anne Frank, Otto, consacrée à la distribution du journal d’Anne Frank et d’autres questions. Kugelmann n’a pas immédiatement répondu aux questions.

L’American Library Association a rapporté le mois dernier qu’il y avait eu plus de 1 200 demandes de censure de livres de bibliothèque l’année dernière aux États-Unis, le nombre le plus élevé depuis que l’association a commencé à suivre il y a plus de 20 ans.