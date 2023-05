James Gunn explique en quoi son rôle dans les studios DC est différent de celui de Kevin Feige chez Marvel

Cela fait plusieurs mois que James Gunn travaille activement sur le nouveau DCU, après avoir été nommé co-PDG de DC Studios aux côtés de Peter Safran. En effet, le directeur de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 développait déjà des projets avec la concurrence de Marvel Studios, réalisait La brigade suicide et écrire un Superman film.





Cependant, maintenant que Gunn a complètement mis sa relation avec la franchise Disney derrière lui, il se consacrera pleinement à l’avenir des productions Warner Bros. Discovery mettant en vedette des personnages de la société de bandes dessinées. Quelque chose de semblable à ce Kévin Feige fait à Marvel Studios, bien que pas aussi similaire que beaucoup le pensent.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Faisant la promotion du troisième et dernier volet des aventures du groupe mené par Star-Lord, James et son frère Sean Gunn ont participé à l’Auto-Complete Interview de Wired, où le réalisateur a expliqué en quoi son rôle diffère de celui de Feige :

« C’est en fait un peu différent. Je veux dire, tout d’abord, DC Studios est un studio, donc c’est un peu différent. » Peter Safran [co-CEO of DC Studios] fait beaucoup de ce que fait Kevin Feige. Une grande partie de ce que je fais, c’est que je travaille juste sur le côté créatif des choses. Donc, cartographier les histoires et le côté créatif de l’univers est mon travail bien plus que certains des trucs plus administratifs de type exécutif. Et Kevin doit faire les deux. »

Comme le précise Gunn, il se consacrera spécifiquement aux aspects créatifs, tandis que Safran sera chargé de travailler sur les aspects économiques et de production des futurs projets qu’ils développeront. Faige, pour sa part, ressemble beaucoup plus à un producteur, mais il est également très impliqué dans les aspects créatifs. Gunn a donc raison lorsqu’il dit que le chef de Marvel Studios fait les deux tâches.

Connexes: James Gunn félicité par PETA pour ses descriptions de la cruauté des tests sur les animaux dans Guardians of the Galaxy Vol. 3





Que prépare James Gunn pour l’avenir de DC

Bandes dessinées DC

Dans la longue liste de films et d’émissions de télévision que Gunn et Safran préparent juste pour la première phase du nouveau DCU, intitulé Dieux et monstresil y en a qui avancent déjà.

D’une part, la prochaine adaptation animée de Commandos Créatures a récemment confirmé son casting, qui jouera également les personnages s’ils participent à une production en direct. Frank Grillo comme Rick Flag Sr, Maria Bakalova comme Ilana Rostovic, Indira Varma comme The Bride, Zoe Chao comme Nina Mazursky, Alan Tudyk comme Dr Phosphorus, David Harbour comme Eric Frankenstein et Sean Gunn comme GI Robot sont les élus pour diriger le spectacle.

De plus, il y a quelques jours, lors de la célébration du 85e anniversaire de Man of Steel, Gunn a confirmé qu’il avait déjà terminé la première ébauche du scénario de Superman : Héritageun film qu’il va également réaliser avec un nouvel acteur dans le rôle de Clark Kent.

Pour l’instant, les fans de DC peuvent profiter Le flash, le prochain film de DC et Warner Bros. Discovery qui sortira en salles le mois prochain. Après l’aventure d’Ezra Miller, en août. Xolo Mariduena fera ses débuts en tant que Jaime Reyes dans Scarabée bleuet plus tard cette année, Jason Momoa reviendra en tant qu’Arthur Curry dans Aquaman et le royaume perdu.