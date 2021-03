Mettre à jour l’iPhone maintenant: un bug permet aux pirates de vous espionner sur les sites que vous visitez

Les mises à jour du système d’exploitation du iPhone servent non seulement à donner de nouvelles fonctionnalités aux appareils, mais aussi à corriger les erreurs et, dans certains cas, à résoudre des problèmes de sécurité contre toute attaque de pirates. C’est le cas de la dernière mise à jour d’iOS 14, qu’Apple propose à ses utilisateurs à partir de ces heures: iOS 14.4.2 il est simplement apparu dans la section des mises à jour des paramètres de l’iPhone et devrait être téléchargé et installé dès que possible par tout le monde. Selon ce qui a été déclaré par la maison Cupertino, en fait, la mise à jour résout un problème d’iPhone pour lequel un nombre inconnu de hackers exploitent déjà. prendre possession de certaines données d’utilisateurs.

Les pages Web espionnées

La brève description de la mise à jour proposée indique simplement que iOS 14.4.2 « apporte des améliorations de sécurité importantes et est recommandé à tous les utilisateurs ». Parmi les informations fournies par la même société, il est révélé que la faille, si elle est exploitée, permet aux pirates de créer des sites capables de espionner ce qui se passe dans les autres onglets du navigateur ouvert par les visiteurs. En bref, le bogue ne place pas les iPhones sous le contrôle direct d’utilisateurs externes, ni ne vide la mémoire ni ne la rend inutile; cependant, la capacité d’observer ce qui se passe sur les sites visités par un utilisateur peut être une ressource précieuse pour un hacker, qui peut exploiter les informations collectées sur les sites de commerce électronique, les réseaux sociaux et les forums pour mener ultérieurement des attaques d’un autre type.

Comment se protéger

La partie sérieuse de l’histoire est qu’Apple a admis avoir trouvé des preuves que quelqu’un était déjà en train de mener de telles attaques. Il n’est pas particulièrement facile de le trouver: pour en être victime, il faut se connecter à un site Web créé spécialement à cet effet, et pour l’éviter, il suffit de se tenir à l’écart des pages Internet peu recommandables. Dans tous les cas, il est conseillé de télécharger immédiatement la mise à jour et de l’installer: si elle n’a pas encore été proposée automatiquement par le système d’exploitation, elle se trouve dans les paramètres du téléphone sous Mises à jour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂