Ces 2 émissions de télévision ont étonnamment eu une grande influence sur «  Gilmore  »

Gilmore filles était dirigé par l’incomparable équipe épouse-mari, Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino – qui co-créeraient plus tard la série primée aux Emmy. La merveilleuse Mme Maisel. Cela peut surprendre les fans que les émissions précédentes sur lesquelles les Palladinos ont travaillé ne ressemblent pas beaucoup Gilmore filles.

Amy-Sherman-Palladino et Daniel Palladino des « Gilmore Girls » reviennent sur le défilé WB en 2020

Producteurs exécutifs Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino lors de la première de Gilmore Girls: une année dans la vie en 2016 | Jason LaVeris / FilmMagic

Le New York Times a récemment rendu compte du fandom «durable» qui entoure Gilmore filles. Ils ont également souligné les émissions sur lesquelles les co-créateurs Sherman-Palladino et son mari Palladino ont travaillé auparavant. Gilmore filles – Les deux sont des séries que nous ne jumelerions normalement pas avec la série populaire WB.

«Dans les années 1990, Sherman-Palladino était écrivain dans la série à succès ABC Roseanne», A noté le Times. Comme le Gilmore filles showrunner a déclaré au journal que c’était «avant que la créatrice Roseanne Barr ‘ne fasse des théories du complot». » Roseanne, qui était à la télévision de 1988 à 1997, était une série comique qui devenait souvent très réelle sur ce que signifiait lutter en tant que famille ouvrière.

Parallèlement, Palladino a travaillé «sur le personnel de rédaction de Guy de famille», La série animée irrévérencieuse, souvent pas très PC.

Finalement, Sherman-Palladino dit qu’elle a connu une «panne massive» – et a choisi de ne pas participer aux séries d’une demi-heure. Palladino, selon The Times, «l’a convaincue de prendre un peu de temps pour écrire quelque chose d’original».

Comment la saison 1 de Gilmore Girls est née

Lors du Festival ATX TV, dans le cadre de la Gilmore filles Réunion de 15 ans, Sherman-Palladino a appelé son temps Roseanne un «travail de cauchemar». En fait, elle était prête à annuler sa carrière à la télévision tous ensemble. le GG La créatrice a expliqué toute l’histoire de sa série emblématique:

Je venais de décider que je ne travaillerai plus jamais à la télévision. … Je me suis dit «je ne peux pas». Mon mari a dit: «Chut, écris simplement quelque chose que tu veux écrire. J’ai eu une réunion à la WB… et, je suis entré et je leur ai présenté un tas de trucs… La dernière chose que je leur ai dit était: ‘J’ai cette idée d’une mère et d’une fille, et de leurs amis plus proches que mère-fille , et ils ont dit «OK, nous allons acheter ça».

Et c’est comme ça Gilmore filles est venu au monde. Une fois que la Banque mondiale a acheté la série sur le thème mère-fille, Palladino a quitté le Guy de famille salle d’écrivains pour collaborer GG.

Ce qu’Amy Sherman-Palladino a appris en écrivant pour ‘Roseanne’

Tandis que Roseanne et Guy de famille sont des spectacles très différents de Gilmore filles, Sherman-Palladino et Palladino ont beaucoup appris en écrivant sur ces séries – et ils ont apporté ces leçons à Gilmore.

«La vie est grande», a déclaré Sherman-Palladino lors de la réunion ATX. «Parfois, la moyenne, les choses quotidiennes ont plus d’impact.» C’est quelque chose qu’elle a retenu de son passage dans la série de Barr:

La devise sur Roseanne était «faire le petit grand, faire le grand petit». Je suis resté fidèle à cela toute ma carrière, car je crois vraiment que c’est la meilleure histoire. C’est dans les petits moments que la vie change.

Selon le New York Times, ce slogan provient en particulier Roseanne «Producteur Bob Myer.»

« Gilmore insistait obstinément sur la richesse du banal », a poursuivi la publication. En effet, Gilmore filles garde souvent les «grands moments» hors de l’écran – comme un accident de voiture ou une date importante. La réaction des personnages à ces événements fournit le plus souvent le punch émotionnel.

Le casting de la série télévisée Gilmore filles | Warner Bros./Livré par Online USA

Mais la série n’a pas non plus été trop savoureuse en termes de ce qui se passait dans la vie des personnages. Parce que, dans la vraie vie, ce genre de moments qui changent la vie ne réellement arriver que souvent. Tant GG les épisodes s’en tiennent à des sujets que d’autres émissions trouveraient ennuyeux. Comme l’a rappelé le Times:

Il y a eu des épisodes où Lorelai s’habillait de manière inappropriée pour visiter la nouvelle école de préparation prétentieuse de Rory, et Rory obtenant un D à un test. Gilmore a soigneusement évité ce que Sherman-Palladino appelle «Qui dans la ville a tué Sookie? histoires.

Comment l’expérience de Daniel Palladino sur ‘Family Guy’ a influencé ses épisodes de ‘Gilmore Girls’ – ainsi que le casting

Palladino Guy de famille l’influence se reflète également dans Gilmore filles – notamment via les innombrables références de la culture pop. Les épisodes écrits par Palladino sont souvent connus pour être supplémentaire– lourd sur les références – et il a tendance à inclure celles qui sont légèrement plus obscures que la normale.

Guy de famille les acteurs apparaissent également tout au long Gilmore filles; en fait, Alex Borstein, qui exprime Lois Griffin, a failli incarner le personnage de Sookie. Cependant, le spectacle l’a incluse dans d’autres rôles sur Gilmore: la joueuse de harpe de l’auberge dans la saison 1 ainsi que l’ancienne styliste d’Emily, Miss Céline, plus tard dans la série.

Même Guy de famille le créateur Seth MacFarlane apparaît dans un épisode de Gilmore filles Saison 2, jouant un membre particulièrement angoissé de la promotion de l’école de commerce de Lorelai. Dans un épisode ultérieur, seule sa voix reconnaissable est entendue sur le répondeur de Lorelai; dans cet épisode, il joue l’avocat d’Emily.

Comme Gilmore filles nous le rappelle: l’inspiration peut vraiment venir de n’importe où.