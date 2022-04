PS Plus : Démos gratuites censées durer 2 heures et obligatoires pour certains jeux

PSPlus offrira également un accès à des versions de démonstration gratuites des principaux jeux PlayStation à l’avenir. Du moins si vous choisissez le niveau PS Plus Premium. Maintenant, de nouvelles informations sur ces versions d’essai pourraient avoir atteint le public.

On dit que les démos PS Plus durent deux heures

Fuite du temps de jeu minimum ? Selon un rapport de Gamedeveloper.com, les versions de démonstration des titres AAA inclus avec l’abonnement PS Plus Premium ont un Temps de jeu minimum de deux heures. Cela signifie que vous grâce à l’abonnement PS Plus alors en fait assez de temps devrait avoir pour pouvoir avoir un avant-goût des jeux – ou pour vous accrocher correctement.

Comment ça marche, est actuellement encore dans les étoiles. Il serait concevable que le jeu complet puisse simplement être téléchargé et après deux heures de jeu c’est un peu fini. D’autre part, on craint aussi que ce soit pour les studios de développement signifie beaucoup plus de travail pourrait également s’occuper d’une démo. Car ces démos pourraient devenir obligatoires au-delà d’une certaine limite.

Les versions de démonstration pour PS Plus seraient obligatoires

A partir d’un certain prix : Le même rapport indique que Sony pourrait rendre ces versions de démonstration obligatoires pour certains jeux. si jeux plus de 34 dollars américains (équivalent à 33 euros) cela devrait évidemment toujours coûter forcément aussi une démo pour les abonnés PS Plus. Apparemment, les développeurs ont déjà été informés à ce sujet.

Avec restriction : Selon le rapport GameDeveloper, ces versions de démonstration sont trop alors seulement obligatoirequand il s’agit de jeux qui pas déjà publié devenu. D’ailleurs sois aussi Les titres PlayStation VR sont exemptés de cette règle.

Est-ce que Sony fait les démos lui-même ? Peut-être que les craintes des développeurs ne sont pas fondées. Selon le journaliste de Kotaku Ethan Grach, les versions d’essai de deux heures avec une équipe interne du PlayStation Store. Cela voudrait dire au moins que aucun effort supplémentaire pour les studios de développement. Mais comment exactement tout cela est censé fonctionner reste incertain.

La source me dit que l’équipe du PlayStation Store créera les essais chronométrés de 2 heures pour les développeurs, donc cela ne devrait pas être un travail supplémentaire, même si j’ai entendu des inquiétudes d’autres personnes concernant la monétisation d’un avantage par Sony et le non-partage de ces revenus avec les studios https://t .co/0fYZZSVQxq — AmericanTruckSongs8 (@ethangach) 27 avril 2022

Actuellement, vous devriez ne vous réjouissez pas trop tôt ni ne vous inquiétez pas trop tôt. S’il est clair que l’abonnement PS Plus Premium inclura également l’accès à ces versions de démonstration, le reste n’a pas encore été annoncé officiellement. Nous devrons donc attendre et voir si ces versions de test durent réellement deux heures et deviendront obligatoires.

Aimeriez-vous jouer à des démos de deux heures ? Comment régleriez-vous cela ? Dites le nous dans les commentaires.