Date de sortie de la saison 3 de Backpackers aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont très enthousiastes à propos de la date de sortie de la saison 3 de Backpackers. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans sont vraiment impatients de voir sa prochaine saison. Donc, pour connaître tous les détails possibles liés à la saison 3, les fans de cette série recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 3 de Backpackers dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 3 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série canadienne et les noms des sociétés de production sont Shaftesbury Films et Smokebomb Entertainment. Le premier épisode de la série est sorti le 15 août 2013 et après sa sortie, cette série a réussi à attirer de nombreux fans non seulement en Amérique et au Canada, mais aussi dans plusieurs pays car elle regorge de scènes comiques.

L’histoire de cette série se déplacera autour de Beth et Ryan. Pour tenter de surmonter un grave cas de pieds froids, entreprenez des expériences européennes individuelles menant à leurs noces. En voyageant, ils sont libres d’agir seuls, adoptant le mantra « ce qui se passe en Europe, reste en Europe ». Mais des heures après l’incident de Ryan avec son fêtard et meilleur ami coureur de jupons Brandon. Après avoir regardé la saison précédente, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 3 de Backpackers. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de la saison 3 de Backpackers ?

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de la saison 3 de Backpackers. Jusqu’à présent, nous n’avons aucune information officielle des créateurs de l’émission concernant la sortie de la saison 3. S’il y aura une mise à jour de renouvellement de la saison 3, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible.

Où diffuser la saison 3 de Backpackers ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est The CW et pour le Canada, CTV ca. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes et autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici les détails du casting de la série.

Noah Reid comme Ryan

Dillon Casey comme Brandon

Nils Hognestad comme Mitchell

Meghan Heffern dans le rôle de Beth

Giacomo Gianniotti comme Andrew

Amy Groening comme Franny

Patrick Kwok-Choon comme Simon Huang

Mishaël Morgan comme Maya

Aurélie Montea comme Jessica

Sheila McCarthy comme la mère de Ryan

Samantha Munro comme Katalina

Dan Redican dans le rôle du père de Ryan

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de la saison 3 de The Backpackers, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie de la saison 3 de Backpackers, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions.

