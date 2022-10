Ce que l’on sait de la saison 2 de « La Maison du Dragon »

« Maison du Dragon» (« La maison du dragon en espagnol) vient de terminer sa première saison ce dimanche et les événements qu’ils ont montrés ont laissé le public en vouloir plus. Ici, nous allons vous dire tout ce que nous savons sur la saison 2 de la populaire série de hbo max.

ALERTE SPOIL. L’épisode 10, intitulé « La reine noire », était plein de tension politique face à la lutte pour le pouvoir, puisque Rhaenyra Targaryen a dû décider de déclencher une guerre contre ses frères.

Le cœur des téléspectateurs s’est brisé après Lucerys Velaryon a été assassiné pour son oncle, Aemond Targaryens. Après que sa mère eut appris la nouvelle, tout indiquerait que le sang coulera pour se venger de la mort de son fils.

Cependant, nous ne pourrons le voir que dans « La Maison du Dragon » saison 2. Ensuite, nous vous dirons tout ce que nous savons à son sujet : de quoi il s’agira, quand il ouvrira, qui reviendra et qui seront les nouveaux visages.

LA « MAISON DU DRAGON » AURA-T-ELLE UNE DEUXIÈME SAISON ?

« House of the Dragon » aura une saison 2car la série a été renouvelée pour un deuxième volet peu après la diffusion du premier épisodecompte tenu du bon accueil qu’il a eu.

Le chapitre intitulé « Les héritiers du dragon » a été vu par plus de 10 millions de téléspectateurs dans le monde, le plus grand nombre de premières que HBO a eu.

COMBIEN D’ÉPISODES AURA LA SAISON 2 DE « MAISON DU DRAGON » ?

Suivant la ligne du premier versement, il est fort probable que La saison 2 de « House of the Dragon » se compose également de 10 épisodes. environ 60 minutes chacune.

donc il y avait a commenté George R.R. Martinl’auteur des livres, co-créateur et producteur exécutif de la série.

Rhaenyra Targaryen chevauchant son dragon Syrax et portant la couronne de son père, Viserys Targaryen dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

DE QUOI SERA LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de « La Maison du Dragon » ? Le deuxième volet de la série HBO commencera la guerre elle-mêmeconnu comme le Danse du dragonsuite au meurtre de Lucerys Velaryon, le fils de Rhaenyra Targaryen, à la fin de la saison 1.

Sans entrer dans les spoilers, la série sera pleine de moments tendus, car le sang commencera à couler au nom de chaque côté.

Dans une interview avec Les tempsl’un des showrunners de « House of the Dragon », Ryan Condal, a annoncé que la saison 2 tj’aurais un rythme beaucoup plus rapidecar ce premier volet devait être plus lent pour se concentrer sur le la construction des personnages et leur lien avec le public.

« La deuxième saison aura le rythme que les gens attendent de la moitié de « Game of Thrones », mais elle aura été méritée et les téléspectateurs ressentiront les tragédies, car nous nous sommes mis au travail», a assuré Condal.

En outre, il a avoué qu’ils essaieront de incorporer plus d’éléments d’humour qui ont été nécessaires pour ne pas avoir de personnages comme Tyrion Lannister dans cette série. Le conducteur principal sera probablement le personnage de Matt Smith.

Rhaenyra a obtenu le soutien de House Velaryon et Rhaenys Targaryen à la fin de la première saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUELS PERSONNAGES ET ACTEURS REVIENDRONT POUR LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Bien sûr, le casting principal des Noirs et des Verts reviendra pour continuer la confrontation. Cela se compose de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Alicent Hightower (Olivia Cooke), Daemon Targaryen (Matt Smith), Otto Hightower (Rhys Ifans), Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Rhaenys Targaryen (Eve Best) et le reste de personnages.

Bien sûr, ceux qui sont déjà décédés comme Viserys Targaryen (Paddy Considine), Laena Velaryon comme Nanna Blondell, Harwin Strong comme Ryan Corr et Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), ne reviendront pas, à moins qu’ils ne décident de les faire revenir dans des flashbacks, mais il n’est pas certain que cela se produise.

Dans une interview avec Variété, Ryan Condal a démenti le retour de Milly Alcock et Emily Carey dans la saison suivante, bien qu’il n’ait pas exclu qu’ils puissent se permettre quelque chose de différent de ce que « Game of Thrones » faisait auparavant.

« Écoute, je ne sais pas. (Ils) ne font pas encore partie de l’histoire que nous racontons. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons en ce moment», a expliqué le créateur de la série. « ‘Jeu des trônes’ ce n’était pas une série de flashbacks. ‘House of the Dragon’ a de la place pour devenir un peu plus fantaisiste”.

Aegon II Targaryen aura plus d’importance dans la saison 2 de « House of the Dragon » (Photo: HBO)

QUELS SERONT LES NOUVEAUX PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Si « House of the Dragon » reste fidèle à « feu et sang« , tout comme il l’a fait pour la plupart jusqu’à présent, nous pouvons prédire quelques personnages qui apparaîtront dans la saison 2.

L’un d’eux est Daeron Targaryenle quatrième fils d’Alicent Hightower qui a été omis dans ce premier épisode. George RR Martin a confirmé que le jeune homme n’a pas été éliminémais se retrouve ailleurs lors des premiers événements.

Puisqu’il jouera un rôle important, comme le reste de ses frères, il est fort probable que nous le revoyions la saison suivante.

Nous rencontrerons également les nouveaux cavaliers de dragon qui étaient déjà annoncés par Daemon Targaryen dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon ». leurs noms sont Addam de Hull, Nettles, Ulf White et Hugh Hammer.

De plus, les seigneurs des grandes maisons de Westeros déjà mentionnés apparaîtront, tels que Cregan Stark et Lady Jeyne Arryn du Val.

Daemon s’approche de Vermithor, l’un des dragons qui n’a actuellement aucun cavalier. Scène du chapitre 10 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE LA SAISON 2 DE « HOUSE OF THE DRAGON » ?

UNIl n’y a toujours pas de date de première pour la saison 2 de « House of the Dragon »Du moins pas officiellement. Les scénaristes travaillent déjà sur l’histoire du prochain épisode et les enregistrements devraient commencer fin 2022ce qui devrait être dans les mois à venir.

Normalement, la production de ce type de série dure environ un an et demi, donc la saison 2 probablement arriver début ou mi 2024.