Snowfall Saison 6 Episode 1 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Récemment, de nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de Snowfall. Les fans de cette série sont vraiment ravis de la prochaine saison de la série et de connaître tous les détails possibles à ce sujet, de nombreux fans vont partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de Snowfall dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 6 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique policière américaine créée par John Singleton, Eric Amadio et Dave Andron. Le premier épisode de la série est sorti le 5 juillet 2017 et après la sortie, cette série a gagné en popularité en très peu de temps.

L’histoire de cette série est tout au sujet des premiers jours de l’épidémie de crack à Los Angeles au début des années 1980. L’histoire montrera le portrait de plusieurs personnes comme le trafiquant de drogue de 20 ans Franklin Saint, le luchador mexicain Gustavo « El Oso » Zapata, l’enquêteur de la CIA Teddy McDonald et la nièce d’un chef du crime mexicain, Lucia Villanueva. Son histoire est assez intéressante et les fans veulent maintenant connaître la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de Snowfall.

Snowfall Saison 6 Épisode 1 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de Snowfall. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 6 n’a pas été officiellement confirmée mais en avril 2022, les créateurs de cette émission ont annoncé le renouvellement de la saison 6 et ce sera la dernière saison de l’émission. S’il y aura une annonce concernant la date de sortie, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible.

Où diffuser des chutes de neige ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est FX. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Hulu, Fubo TV, Vudu et Amazon Prime Video. Toutes ces plateformes sont en ligne et si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez accéder à cet épisode ici sur ces plateformes.

Distribution de chutes de neige

Voici la liste des acteurs de cette émission, jetez un oeil ci-dessous.

Damson Idris comme Franklin Saint

Carter Hudson comme Théodore Thompson

Sergio Peris-Mencheta comme Gustavo

Michael Hyatt comme Cissy Saint

Amin Joseph comme Jérôme Saint

Angela Lewis comme Louanne

Isaiah John comme Leon Simmons

Filipe Valle Costa comme Pedro Nava

Alon Aboutboul dans le rôle d’Avi Drexler

Malcolm Mays comme Kevin Hamilton

Kevin Carroll comme Alton Williams

Devyn A. Tyler comme Véronique Turner

Peta Sergent comme Julia

Corr Kendricks comme Cornrows

Brandon Jay McLaren dans le rôle de Beau Buckley

DeLaRosa Rivera comme Eddie Perez

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de The Snowfall Saison 6, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 6 de Snowfall, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions.

