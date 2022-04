TikToker expose la réalité des rencontres en tant que mère célibataire

Lorsque Sarah Hennies s’est tournée pour la première fois vers TikTok pour exposer une rencontre négative qu’elle a eue avec un match Tinder qui lui a fait honte, elle espérait que c’était une expérience rare.

Cependant, ce que le TikTok désormais viral a révélé, c’est que de nombreuses autres femmes, en particulier des mères célibataires comme Hennies, ont été soumises à des commentaires tout aussi cruels lors de rencontres.

Nous avons déjà couvert la vidéo virale de Hennies dans laquelle elle partage des messages d’un homme qui a annulé un rendez-vous avec elle après avoir vu des photos de son corps post-partum.

Mais ces messages ne sont que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne l’expérience vitriol des mères célibataires aux extrémités des hommes dont le manque de respect ne connaît pas de fin.

Dans une autre vidéo, Hennies partage des messages d’un autre match Tinder. Un homme qu’elle n’avait même jamais rencontré et qui a trouvé approprié de lui lancer des insultes et des injures après un bref échange de textos.

Le TikTok révèle la dure réalité des rencontres en tant que mère célibataire.

« Vous êtes une salope coincée avec un état d’esprit de victime », écrit l’homme après que Hennies ait refusé de répondre à ses insultes.

« Tu n’allais jamais être plus qu’un lien avec moi. »

Les messages durs continuent sur Snapchat dans une vidéo de suivi. L’homme appelle à plusieurs reprises Hennies une « salope » et d’autres termes similaires avant de lui envoyer un SMS le lendemain qui se lit comme suit : « Bonjour Sarah ».

Hennies dit que l’homme était un « love-bombardier » dès le début de leur communication et qu’elle a reconnu très tôt les drapeaux rouges.

« Une fois que j’ai posté le TikTok, trois autres femmes m’ont contacté pour confirmer qu’elles savaient qui c’était et qu’il leur avait dit la même chose », dit-elle.

Hennies ajoute qu’elle a de la chance d’être suffisamment à l’aise en elle-même pour savoir que c’était sa perte, mais elle n’a pas toujours eu la peau aussi épaisse.

Hennies a déjà eu du mal à faire face à la honte de sa mère à laquelle elle était confrontée.

« Il fut un temps dans ma vie où les deux interactions m’auraient absolument envoyé dans une spirale d’alimentation restrictive, d’exercice excessif et de dépression », explique-t-elle.

« Les mots comptent. Ils portent un poids qui peut écraser quelqu’un qui est déjà au bord du gouffre.

Au début de ses relations amoureuses en tant que mère célibataire, Hennies ne se sentait pas aussi en sécurité qu’elle le fait maintenant et la société qui l’entourait n’a pas fait grand-chose pour l’aider.

« Le double standard pour les mères célibataires par rapport aux pères célibataires est quelque chose que j’ai traité depuis le tout début de devenir une mère célibataire », dit-elle.

Hennies a demandé le divorce de son ex-mari avant que sa fille n’ait son premier anniversaire et souhaitait revenir rapidement sur les applications de rencontres.

« Mon estime de soi avait pris un tel coup après ce qui s’était passé dans le mariage que je me souviens juste vouloir me sentir à nouveau comme moi, vouloir me sentir à nouveau belle », explique Hennies.

Hennies avait été trompée et son ex-mari avait déjà déménagé avec sa maîtresse avant même la fin de leur mariage, mais c’est Hennies qui s’est senti coupable de sortir avec d’autres personnes.

Elle a dû faire face à des réactions négatives de la part de son ex, de sa famille et de parfaits inconnus en ligne qui pensent que Hennies devrait se concentrer uniquement sur l’éducation de sa fille, pas sur les fréquentations.

« La chose que je me rappelle, c’est que ces gens n’élèvent pas ma fille », dit-elle.

« Ma fille est gentille, aimante, hilarante, volontaire et incroyablement intelligente. Ce sont des choses qui me suffisent pour savoir que mes compétences parentales ne sont pas affectées négativement par mes fréquentations.

En partageant ses expériences sur les réseaux sociaux, Hennies a également trouvé une communauté de femmes qui ont eu des rencontres similaires.

Elle dit que cela a été à la fois stimulant et déchirant de savoir qu’il y a d’autres mères qui traversent les mêmes épreuves et tribulations.

« Mom-shaming est très réel », dit-elle, « jusqu’à ce que vous soyez à la place d’une mère célibataire, je ne veux pas entendre de conneries sur ce que vous pensez être le mieux parce que vous n’avez AUCUNE idée des choses sur lesquelles une mère se bat. une base quotidienne. »

Sortir ensemble en tant que mère célibataire a également été une forme importante de soins personnels.

« Les rencontres m’ont permis de récupérer des morceaux de moi-même que je pensais avoir été perdus pour de bon », déclare Hennies.

« Vivre une grossesse et avoir un bébé change votre corps, votre esprit et votre âme de manière positive et moins positive. »

« Vouloir l’affection des autres est un désir humain si fondamental et que les gens pensent que d’une manière ou d’une autre les mères perdent cela et sont complètement satisfaites du rôle singulier de la maternité sont insensés. »

Elle a même trouvé des liens avec des hommes qui lui ont fait croire que l’amour est à nouveau possible.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas fallu un certain travail interne pour pouvoir trouver ces hommes à travers tous les autres matchs audacieux.

Avec le soutien de sa famille, de ses amis et d’un bon thérapeute, Hennies a pu retrouver l’estime de soi qu’elle avait perdue lors de sa relation et de sa rupture passées.

« J’ai encore à 100% mes mauvais jours, je lutte contre ma dépression, je pleure pour m’endormir les nuits où ma fille est partie », explique-t-elle.

« Je progresse toujours dans le processus de guérison et certains jours sont plus beaux que d’autres, mais je suis digne des grandes choses qui se présentent à moi. »

Elle sait que toutes les mères célibataires n’ont pas le même soutien et, pour cette raison, conseille que nous soyons tous plus faciles avec les femmes dont nous ne comprendrons peut-être jamais la vie, car Hennies sait que nous ne serions rien sans elles.

« Les mères font tourner le monde et j’aimerais que plus d’entre elles y croient. »

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.