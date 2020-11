Projecteur Full Hd: 4 Modèles Recommandés Avec 1080p

Les projecteurs Full HD conviennent à la fois au home cinéma et aux présentations professionnelles. Nous présentons quatre projecteurs avec une résolution de 1080p qui valent le coup d’œil.

Projecteur laser Acer PL1520i

Le PL1520i d’Acer impressionne par sa bonne luminosité.

Le PL1520i est un projecteur laser d’Acer qui a été principalement développé pour le secteur des entreprises. Selon le fabricant, cependant, l’appareil fait également bonne figure dans le cinéma maison. Le projecteur affiche son image Full HD avec une diagonale maximale de 7,62 mètres, une luminosité maximale de 4 000 lumens et un rapport de contraste de 2 000 000: 1 garantissent une expérience cinématographique lumineuse et détaillée. Le PL1520i dispose d’une entrée HDMI 2.0 et peut lire du contenu 3D.

Optoma GT 1080e

L’Optoma GT 1080e fonctionne également sur de courtes distances.

L’Optoma GT 1080e est un soi-disant projecteur à courte distance. Cela signifie que le projecteur peut également être utilisé à merveille dans de petites pièces. À une distance d’un mètre seulement, le GT1080e devrait pouvoir projeter une image d’une diagonale d’environ 2,5 mètres sur le mur. La taille maximale est de 7,67 mètres. Le rapport de contraste et la luminosité maximale sont à un bon niveau avec 25 000: 1 et 3 000 lumens. L’Optoma GT 1080e convient également à la lecture de films 3D.

Epson EH-TW610

L'Epson EH-TW610 peut être utilisé de manière flexible.

Le EH-TW610 d’Epson est un bon projecteur pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo sur une diagonale d’écran particulièrement grande. La diagonale d’image maximale que le projecteur peut afficher est de 7,62 mètres (environ 300 pouces). Avec une luminosité maximale de 3000 lumens, le EH-TW610 est suffisamment lumineux même en plein jour. Le rapport de contraste de 10 000: 1 devrait certainement être suffisant pour une soirée cinéma. Diverses fonctions professionnelles sont pratiques: avec l’aide de l’application Epson iProjection, le projecteur peut, entre autres, diffuser des présentations sans fil depuis un PC.

Acer H6522 ABD

Le H6522 ABD est un projecteur de cinéma maison d’entrée de gamme.

Avec le H6522 ABD, Acer propose un projecteur home cinéma d’entrée de gamme. L’appareil offre une taille d’écran maximale de 7,62 mètres (environ 300 pouces) et, grâce à la luminosité maximale de 3500 lumens, peut afficher des couleurs riches même en plein jour. Le rapport de contraste de 10 000: 1 n’est pas le plus élevé en comparaison, mais ça va. Les films 3D peuvent également être lus.