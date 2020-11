Le charisme est un nouveau mécanisme dans la série Assassin « s Creed comme dans Assassin’s Creed Valhalla, plus votre charisme est élevé, plus les options de dialogue apparaîtront dans les conversations. Avec plus d’options, il donne à Eivor plus de réactions et de réponses au lieu d’être limité par le choix Plus vite vous augmentez ce niveau de charisme, mieux c’est!

Assassin’s Creed Valhalla Comment augmenter votre charisme

Pour augmenter votre charisme dans Assassin’s Creed Valhalla, vous devez participer à Flyting Duels et sortir victorieux! Si vous gagnez, vous augmenterez votre niveau de charisme, ce qui à son tour peut ajouter plus d’options de dialogue aux futurs engagements.

Vous vous demandez peut-être ce que sont les Flyting Duels? Eh bien, en gros, Flyting est un mini-jeu super amusant, qui est l’équivalent des batailles de rap Viking! C’est assez génial! Si vous les terminez tous, vous débloquerez le trophée du petit maître. Ces duels comptent également comme des mystères pour tous les finisseurs!

Pour gagner à Flyting Duels, il faut faire attention et écouter ce qui se dit, car il faut choisir une option liée à ce que vient de dire votre adversaire. Vous devez choisir la réponse la plus appropriée parmi les trois options qui vous sont proposées; si vous choisissez incorrectement, vous perdrez le duel. N’oubliez pas que vous avez une limite de temps, vous devez donc choisir votre option rapidement!

Libérez le poète viking qui sommeille en vous et répondez soigneusement en pensant aux rimes; si vous faites cela, vous augmenterez facilement et rapidement votre niveau de charisme. Cela peut sembler intimidant au début, mais après quelques essais sur Flyting Duels, vous deviendrez un naturel en un rien de temps! Ce mini-jeu rompt avec le sérieux de l’histoire principale, des raids et tuant tout ce qui est en vue!