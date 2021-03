Présentation de l’émission télévisée Starship Troopers partagée par la star originale Casper Van Dien

Il n’y a actuellement aucun mot officiel sur le statut de la patrouilleurs de l’espace Émission de télévision. Nous savons, au moins à un moment donné, que Sony développait le projet avec le scénariste original Ed Neumeier. Le plan, lorsque l’idée est apparue pour la première fois au début de 2019, était de faire revenir le casting d’origine. Maintenant, Casper Van Dien, qui a joué Johnny Rico dans la franchise, révèle son idée pour le spectacle, ce qui le ferait revenir en tant que «vieil homme Rico».

Casper Van Dien a récemment discuté de sa proposition pour le spectacle. Bien qu’il ne s’agisse pas de détails officiels de l’intrigue, l’acteur a expliqué qu’il pensait que le moment était venu pour patrouilleurs de l’espace pour prendre en charge le petit écran, avec lui un rôle de mentor pour la jeune génération de soldats. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«Je pense que Starship Troopers serait la meilleure série télévisée en ce moment. Je pense que c’était un premier film tellement cool, et les autres, ils n’avaient pas le cœur que le premier avait. Je pense qu’un film Starship Troopers , transformé en série télévisée maintenant, tout ce qui était dans le film original, s’intégrerait si bien maintenant avec le climat d’aujourd’hui et tout. Je pense que ce serait bien d’avoir le vieil homme Rico de retour. Je pense que ce serait amusant d’être là-dedans et il y a du sang jeune là-dedans, mais il y a encore un vieil homme vieux et crotchy là-dedans, comme moi … Je pense que ce serait une chose amusante à tirer. Je pense qu’avec le climat politique et l’endroit où nous sommes aujourd’hui, ça irait si parfait. «

Lorsque nous avons parlé à Casper Van Dien l’année dernière, il a expliqué qu’il avait été très impliqué dans le développement de la série et qu’il avait même un ami réalisateur de premier ordre avec lequel il discutait du projet. Depuis qu’il a travaillé avec Robert Rodriguez sur Alita: l’ange de la bataille, il était raisonnable de supposer que c’était peut-être de qui il parlait. Dans la même interview, l’acteur n’a pas confirmé ni nié le réalisateur, mais a déclaré que Rodriguez serait parfait pour le poste.

« J’adorerais si Robert Rodriguez était dans le mix. J’adorerais et je pense qu’il serait le gars parfait pour ça. »

Au fil des ans, Casper Van Dien a fait parler de beaucoup de grands réalisateurs patrouilleurs de l’espace. Tout le monde, de Quentin Tarantino à Edgar Wright, adore ça. Il aimerait donc les voir tous monter à bord et diriger des épisodes de la série, si jamais elle allait de l’avant.

«Je pense que tous ces réalisateurs, ce serait amusant, de les faire entrer et de faire un épisode ou deux ou trois, ou un arc, ou quelque chose comme ça. Je pense que ce serait amusant si nous avions ce genre de chose où ce sont de vrais cinéastes qui font la chose. Ce serait mon objectif. «

patrouilleurs de l’espace a été libéré en 1997 et n’a pas été un succès financier à l’époque. Cependant, il a acquis un statut de culte au fil des ans et a engendré une série de plusieurs suites directes à la vidéo. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant car tous les détails sur l’éventuelle émission de télévision sont disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Inverse.

Sujets: Starship Troopers