Sylvester Stallone fera ses adieux à Rambo dans le prochain film de la franchise

l’acteur mythique Sylvester Stallone a révélé que le prochain film de »Rambo » sera sa dernière participation en tant que personnage, passant le flambeau à un nouveau Rambo adapté aux temps modernes. Bien qu’initialement, le nouveau film était destiné à servir de préquelle à l’histoire, Stallone a décidé qu’il était temps de donner une nouvelle vie au personnage.

« Je pense que ça va arriver », a déclaré l’acteur dans une interview. « Je voulais faire comme un documentaire de Ken Burns sur le Vietnam, où vous laissez le jeune Rambo là-bas et c’est ce gars extraverti, un capitaine de football, et puis vous voyez pourquoi il devient Rambo. Mais ce qu’ils veulent faire, c’est une histoire où je passe le flambeau. Ça se rapproche.

Cela pourrait aussi vous intéresser : National Treasure : Nicolas Cage reviendra avec un troisième volet

Selon les commentaires de Stallone, le nouveau film « Rambo » pourrait continuer comme le début d’une nouvelle histoire qui pourrait renouveler la franchise avec de nouveaux épisodes à l’avenir, mettant en vedette un autre acteur qui assumerait le rôle emblématique de Rambo. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour le nouveau projet.

En novembre 2020, l’acteur « Rocky » a déclaré qu’il ne reviendrait en tant que Rambo que si c’était « une préquelle en streaming ou rien ». Le dernier opus de la franchise était » Rambo: Last Blood » sorti en 2019.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Meryl Streep n’est pas revenue sur la suite de Mamma Mia !

« J’espère qu’ils pourront faire la préquelle », a déclaré Stallone à l’époque. « Il était le capitaine de l’équipe, c’était le garçon le plus populaire de l’école, un super athlète, c’est la guerre qui l’a changé. De même, l’acteur a exprimé son désir de voir une version plus jeune de Rambo et a déclaré qu’il pensait toujours à La vie de Rambo quand le personnage avait 16 ou 17 ans.

L’acteur nominé aux Oscars et lauréat des Golden Globes a joué pour la première fois John Rambo dans « Rambo: First Blood » en 1982, qui a rapporté 125,2 millions de dollars au box-office. Sa suite, » Rambo: First Blood Part II » de 1985, a rapporté 300 millions de dollars. Stallone reprendrait le personnage de Rambo III et Rambo IV, qu’il a co-écrit et réalisé.