L’encoche: qu’est-ce que c’est, combien de types et de formes y a-t-il et quelles sont les alternatives

Découvrez toutes les informations sur l’encoche, un élément très courant dans les téléphones mobiles. Nous expliquons ce que c’est, les types qui existent et les alternatives à son utilisation.

Aimé et détesté à parts égales, l’introduction de l’encoche dans les téléphones mobiles est l’une des les décisions les plus controversées prises par les fabricants de l’industrie récemment. De nombreux utilisateurs refusent d’accepter la présence de cet élément à l’avant du terminal, malgré le fait qu’il soit déjà courant dans de nombreux modèles.

Et toi? Êtes-vous pour ou contre l’encoche? Vous ne savez peut-être même pas ce que signifie ce terme, alors essayons de clarifier le problème en vous expliquant qu’est-ce que l’encoche mobile et à quoi ça sert.

De plus, dans ce guide, nous passerons en revue les types d’encoche que vous pouvez trouver et les principaux alternatives utilisées par les marques pour ne pas l’intégrer. Après avoir pris connaissance de ces informations, il sera plus facile de décider si vous êtes en faveur de l’encoche ou si vous préférez que votre mobile ne l’ait pas.

Quel est l’encoche de votre mobile et à quoi ça sert

L’encoche («notch» en anglais) est un module qui se trouve en haut de l’écran du mobile et sert à loger la caméra frontale et les capteurs comme la proximité ou l’infrarouge.

Cet élément devient nécessaire lorsque les fabricants essaient de minimiser le cadre supérieur de l’avant pour offrir un écran qui occupe la plus grande surface possible de l’avant, mais ils restent pas d’espace pour insérer l’objectif photographique. Pour éviter d’avoir à recourir à l’ensemble du cadre supérieur, ils choisissent d’ajouter cette petite encoche qui passe plus inaperçue par la vue de l’utilisateur.

Au début, vous pensez peut-être que l’encoche sera très gênante lors de l’utilisation du mobile, mais la réalité est que est généralement par inadvertance dans la plupart des cas. Il est vrai que sa présence est perceptible lors du visionnage de vidéos sur le téléphone, par exemple, car ce sont des situations dans lesquelles il est plus pratique d’avoir un écran qui occupe toute la façade sans aucun élément qui gêne.

Bien que l’Essential Phone de 2017 soit populairement connu comme le premier téléphone à encoche, la réalité est que le premier à inclure cette encoche a été le Motorola Motofone F3 lancé en 2006. Depuis lors, l’utilisation de l’encoche est devenue courante dans les mobiles, en particulier dans les bas de gamme. Tous ne sont pas identiques et nous allons le vérifier maintenant.

Types et formes d’encoche mobile

On peut différencier deux types d’encoche différents dans les mobiles actuels: style de front allongé popularisé par Apple et style circulaire que l’on retrouve dans de nombreux téléphones Android.

Tout d’abord, l’encoche en forme de sourcil se trouve sous le cadre supérieur et a une forme allongée qui lui permet de loger plus d’articles en plus de la caméra frontale. Par exemple, Les iPhones ont généralement dans cet onglet Des capteurs supérieurs si particuliers servent également à la reconnaissance faciale Face ID.

Le deuxième type d’encoche est l’encoche qui est généralement située dans la partie centrale sous le cadre supérieur. Dans ce cas, nous pouvons trouver différentes manières, comme cela peut être circulaire, en forme de goutte de pluie, extrémité pointue… Chaque fabricant peut le modifier légèrement pour lui donner sa touche personnelle, afin que nous puissions trouver cette petite encoche de multiples façons possibles.

Comme nous l’avons dit, ce type d’encoche est populaire sur les mobiles Android. Pour ne citer que quelques exemples, le Redmi 9, le POCO M3 et le Samsung Galaxy M31 ont une encoche en haut de leur façade pour faire place à la caméra frontale.

Anthologie d’horreur: les encoches les plus laides de l’histoire récente d’Android

Des alternatives qui pointent vers la disparition de l’encoche

L’introduction de l’encoche sur les téléphones n’a pas été très bien accueillie par tous, nous l’avons déjà dit. Si vous n’aimez pas non plus la présence de cette encoche à l’écran, ne vous inquiétez pas, car les fabricants optent déjà pour d’autres alternatives pour ajouter les caméras frontales sans avoir à utiliser l’encoche.

L’alternative la plus populaire est la trou dans l’écran qui, contrairement à l’encoche, est séparée du cadre supérieur. Il est de plus en plus fréquent de constater que la caméra frontale du terminal est logée dans un trou de l’écran, qui peut être localisé à la fois dans la partie centrale supérieure et dans certains coins supérieurs.

Un autre système que vous pouvez trouver dans les nouveaux téléphones est la caméra pop-up, qui se déplie de l’intérieur du téléphone pour retirer l’appareil photo uniquement lorsque vous comptez l’utiliser. C’est une solution très innovante qui permet aux fabricants de profiter du maximum de façade possible pour l’écran.

Pourquoi acheter un mobile avec une caméra pop-up

Bien sûr, une autre alternative à l’utilisation de l’encoche est agrandir le cadre supérieur pour y placer la caméra frontale et les capteurs. Cependant, il semble que cette option ne fasse plus partie des plans des principales entreprises du marché.

Bien que l’encoche était une bonne solution il y a quelques années pour donner une place à la caméra frontale sans gaspiller l’avant, Tout indique que cet élément va bientôt disparaître. Sans aller plus loin, une grande partie des mobiles qui vont maintenant sur le marché optent pour le trou dans l’écran alors que la popularité des caméras frontales situées sous l’écran lui-même grandit.

Il semble qu’avec le temps, les fabricants réaliseront ce qu’ils veulent tant: proposer un panneau qui occupe la plus grande surface possible de la façade pour assurer une expérience totalement immersive.

