Premières images de la série historique Mary and George de Julianne Moore

Le public a prouvé qu'il aimait les adaptations historiques dynamiques dans le cadre et la garde-robe, et particulièrement créatives dans l'écriture et le casting. Parmi les nombreux qui continuent de frapper à la fois les petits et les grands écrans, un autre devrait bientôt figurer au registre d'AMC. Selon un rapport de Collider, le dernier projet du réseau est une nouvelle série d'époque fascinante appelée Marie et Georges, et de nouvelles photos de l'émission viennent de tomber pour donner un aperçu de ce à quoi s'attendre de ce récit sournois et dramatique d'événements réels.





Marie et Georges devrait être un drame historique britannique pour AMC basé sur le livre original L’assassin du roi par Benjamin Woodley. Le projet est créé par DC Moore, qui a également travaillé sur la série acclamée Tuer Ève. Assis dans le fauteuil du réalisateur se trouve Oliver Hermanus, qui est également producteur exécutif aux côtés de Moore, Sam Hoyle et Liza Marshall. La série met en vedette l’actrice oscarisée Julianne Moore (Plus net), Nicolas Galitzine (Chambres), Tony Curran (Roi hors-la-loi) et Nicola Walker (Mariage) entre autres.

La prémisse de la série, basée sur des événements réels, remonte à quelques siècles en 1570. Mary Villiers (Moore) est une femme intelligente qui vise les cercles intérieurs royaux d’Angleterre et d’Écosse. Elle confie à son beau fils George (Galitzine) la tâche de séduire à la fois le roi James VI d’Écosse et James Ier d’Angleterre (Curran), le fils de Mary Queen of Scots, pour s’attirer les faveurs et finalement acquérir un pouvoir que personne d’autre ne peut. Grâce à de parfaites manœuvres politiques, George réussit à devenir l’amant et le conseiller du roi, sa mère Mary par procuration. À eux seuls, les Villiers passent de simples roturiers à deux des personnes les plus influentes d’Angleterre, ayant l’oreille du roi à tout moment. Mary reçoit le titre de comtesse de Buckingham, tandis que son fils devient le premier duc de Buckingham. Le scandale et la romance dominent tout au long de la série tandis que la menace d’une invasion espagnole plane au-dessus de nos têtes.





De nouvelles photos montrent un cercle royal plein de scandales et d’opulence

Les nouvelles images promotionnelles de la série nous donnent un aperçu de nombreux personnages que nous verrons tout au long de chaque épisode. Bien sûr, il y a Mary et George Villiers, qui ont manifestement trouvé leur place parmi la royauté, élégamment vêtus et bien impliqués dans toutes les affaires importantes, qu’elles soient politiques ou romantiques. Nous voyons également certaines des personnalités royales avec lesquelles ils exercent une influence, notamment le roi James VI et son cercle de confidents.

Il n'y a pas encore de date de première pour la série, mais elle sera diffusée à la fois sur AMC et sur la plateforme de streaming européenne Sky Atlantic.