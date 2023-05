Gia Kim et Sang Heon Lee, les acteurs « XO, Kitty » qui sont frères dans la vraie vie

« XO, Kitty »la série comique avec Anna Cathcart, a déjà enregistré niveaux d’audience optimaux sur Netflix grâce à sa recherche amusante de l’amour en Corée du Sud. Comme on le sait, le casting a réussi à développer une excellente relation amicale sur le tournage du tournage, bien que presque personne n’ait senti que deux des acteurs étaient en fait des membres d’une famille.

Le géant Netflix continue d’ajouter plus de contenu à son gril et a créé la série le 18 mai « XO, Kitty » (« Kisses, Kitty », traduit en anglais »), une comédie romantique créée par la géniale écrivaine Jenny Han et présentée comme un spin-off de « À tous les garçons » (« À tous les garçons dont je suis tombé amoureux »).

En ce sens, des milliers de fans de séries et de comédies jeunesse ont suivi de près les traces de chacun des protagonistes, en particulier deux des acteurs du casting, depuis qu’on savait qu’ils étaient de vrais frères.

La série « XO, Kitty » est sortie le 18 mai (Photo : Netflix)

Mais de qui parle-t-on exactement ? Eh bien, de les charismatiques Gia Kim et Sang Heon Lee , qui donnent vie à Yuri et Min Ho dans le nouveau pari de Netflix. Vous souhaitez en savoir plus sur cette découverte ? Eh bien, ici à MAG, nous vous le disons.

GIA KIM ET SANG HEON LEE, LES FRÈRES DE « XO, KITTY » QUE PERSONNE NE CONNAISSAIT

En dialogue avec Teen Vogue, la star acclamée Minyeong Choi a partagé en exclusivité comment le reste des acteurs a découvert que Gia Kim et Sang Heon Lee étaient de la famille. « Je ne sais pas si je peux dire cela, mais… saviez-vous que Gia (Kim, qui joue Yuri) et Sang Heon sont frères et sœurs dans la vraie vie ? »a affirmé Choi, pour classer plus tard ce fait comme « incroyable ».

De plus, l’histrionique a déclaré que le secret avait été découvert lorsque Lee lui avait demandé si elle pouvait ajouter sa sœur à un groupe de conversation de groupe.

Gia Kim et Sang Heon Lee sont frères et sœurs en dehors des plateaux de tournage (Photo : Sang Heon Lee / Instagram)

« J’étais comme, ‘Quoi?’ Bien sûr, je veux aussi rencontrer la famille de mon casting, mais pas le premier jour ou lors de notre première rencontre. »a soutenu Minyeong.

Selon Choi, le reste de la distribution a été surpris après avoir appris la familiarité entre eux, alors ils ont décidé de demander au reste des membres s’il y avait un autre mystère à révéler.

Cependant, tout indiquerait que les garçons ont cessé de garder le secret et n’ont plus révélé de surprises dans les jours qui ont suivi. Quoi qu’il en soit, personne n’oubliera jamais la façon accidentelle dont Gia Kim et Sang Heon Lee se sont avérés être frères et sœurs.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « XO, KITTY »

COMMENT VOIR « XO, KITTY » ?

« XO, Kitty » est disponible sur Netflix à partir du 18 mai 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

LE CAMEO D’UNE IDOLE K-POP DANS « XO, KITTY »

« XO, Kitty » compte 10 épisodes et met en vedette Anna Cathcart ainsi que d’autres jeunes acteurs bien connus, dont certains reprennent leurs rôles de « To All the Boys », la série principale qui a inspiré le spin-off.

Le casting a été ajouté dans l’épisode 8, intitulé LFG, une idole de K-Pop qui a excité plus d’un fan du genre. EN SAVOIR PLUS SUR LE CAMEO ICI.

FICHE TECHNIQUE DE « XO, KITTY »

Titre original : « XO, Kitty »

Année : 2023

Pays : États-Unis

Réalisation : Jenny Han et Jennifer Arnold

Scénario : Jenny Han, Jessica O’Toole, Siobhan Vivian

Musique : Jina Hyojin An, Shirley Song

Photographie : Sandra Valde-Hansen, Lindsay George

Entreprises : Ace Entertainment, Awesomeness TV, Jenny m’a embrassé

Distributeur : Netflix

Producteurs exécutifs : Jenny Han et Sascha Rothchild

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « XO, KITTY »

Bisous . Désireuse de se sentir plus proche de sa défunte mère et de surprendre son petit ami à distance, Kitty entreprend de fréquenter une école prestigieuse à Séoul.

. Désireuse de se sentir plus proche de sa défunte mère et de surprendre son petit ami à distance, Kitty entreprend de fréquenter une école prestigieuse à Séoul. Que diable?! Malgré le décalage horaire, Kitty a hâte de retrouver Dae. Mais un problème de chambre et une vidéo virale gâchent le moment tant attendu.

Malgré le décalage horaire, Kitty a hâte de retrouver Dae. Mais un problème de chambre et une vidéo virale gâchent le moment tant attendu. cours de baisers . Dae éprouve des sentiments mitigés face à un changement soudain de plans, tandis que Kitty fait face à son propre conflit émotionnel et à un surnom malheureux.

. Dae éprouve des sentiments mitigés face à un changement soudain de plans, tandis que Kitty fait face à son propre conflit émotionnel et à un surnom malheureux. Vendredi enfin ! Kitty rejoint le club de marche de Q pour être avec Dae en dehors de l’école, mais une piste sur sa mère la conduit bientôt à la recherche de réponses… et une autre mission de jumelage.

Kitty rejoint le club de marche de Q pour être avec Dae en dehors de l’école, mais une piste sur sa mère la conduit bientôt à la recherche de réponses… et une autre mission de jumelage. Je serai honnête . N’ayant aucun plan pour la célébration de Chuseok, Kitty veut préparer quelque chose de spécial pour les autres étudiants séjournant sur le campus et obtient de l’aide de l’inattendu.

. N’ayant aucun plan pour la célébration de Chuseok, Kitty veut préparer quelque chose de spécial pour les autres étudiants séjournant sur le campus et obtient de l’aide de l’inattendu. votre propre boisson . Le drame éclate et de nouvelles romances émergent lors de la somptueuse fête de Min Ho. Là, Kitty ne peut plus attendre et entreprend d’affronter ses sentiments pour Dae.

. Le drame éclate et de nouvelles romances émergent lors de la somptueuse fête de Min Ho. Là, Kitty ne peut plus attendre et entreprend d’affronter ses sentiments pour Dae. ce que j’ai appris aujourd’hui . Pendant la détention à l’école, la tension se transforme en révélations lorsque Kitty accepte à contrecœur d’aider Yuri à découvrir ce que cache le principal Lim.

. Pendant la détention à l’école, la tension se transforme en révélations lorsque Kitty accepte à contrecœur d’aider Yuri à découvrir ce que cache le principal Lim. Lâcher . Au cours d’un voyage scolaire, Dae tente de regagner la confiance de Kitty, Yuri dit la vérité sur Juliana, Florian est clair avec Q et Min Ho prend une décision concernant leur relation.

. Au cours d’un voyage scolaire, Dae tente de regagner la confiance de Kitty, Yuri dit la vérité sur Juliana, Florian est clair avec Q et Min Ho prend une décision concernant leur relation. le chaos est complet . Alors que les tests finaux approchent, Kitty se tourne vers ses amis. Mais les esprits s’emballent chez KISS, au milieu de révélations choquantes, de trahisons et de confrontations.

. Alors que les tests finaux approchent, Kitty se tourne vers ses amis. Mais les esprits s’emballent chez KISS, au milieu de révélations choquantes, de trahisons et de confrontations. Mon compagnon idéal. Les notes finales, les classements et certaines dures vérités suscitent de fortes émotions, et Kitty prend une décision alors que son avenir chez KISS est en jeu.

DÉTAILS DE CHAQUE CHAPITRE DE « XO, KITTY »