Première bande-annonce de la série Netflix Cowboy Bebop basée sur un anime culte

Netflix annonce avec be-bop cow-boy une nouvelle série après les japonais Anime culte à partir de Hajime Yatates. La série d’action en direct avec Jean Cho continue 19 novembre sur le service de diffusion en continu.

Après déjà première imageil a présenté l’illustre équipe de chasseurs de primes dans l’espace est maintenant enfin un première bande-annonce arrivée. Dans celui-ci, John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black et Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine – et Hund Ein se lancent dans une mission aventureuse.

Détails de la première histoire : westerns spatiaux avec des chasseurs de primes intergalactiques

Cowboy Bebop se déroule en 2071, lorsque la terre est devenue presque inhabitable et que l’humanité s’est propagée dans tout le système solaire. A bord du vaisseau spatial Bebop, le leader Spike Spiegel rassemble un illustre équipage de chasseurs de primes follement mélangés qui traquent les criminels les plus recherchés du système solaire.

En plus de l’histoire bien connue des chasseurs de primes qui parcourent le système solaire pour vaquer à leurs occupations, l’objectif principal est de raconter de nouvelles aventures et de plus grandes histoires de Spike Spiegel et du Syndicat, scénariste confirmé Javier Grillo-Marxuach ( » The Dark Crystal ») et le producteur Christopher Yost de l’adaptation animée.

La nouvelle série Netflix est mise en œuvre par Tomorrow Studios et Sunrise, le studio derrière la série animée de 1998. Yôko Kanno, le compositeur de la bande originale de l’anime culte, contribue à la bande originale.

Netflix montre également l’original Anime-Serie sera également disponible sur le service de streaming à partir du 21 octobre. Il reste à voir si la nouvelle série peut suivre l’original. UNE une autre longue bande annonce devrait suivre la semaine prochaine, qui révélera sûrement plus de l’histoire de la série.

Le casting de la série Netflix – qui est là ?

John Cho incarne Spike Spiegel, chef des chasseurs de primes intergalactiques. Qui d’autre est impliqué peut être trouvé dans la liste avec les caractères correspondants :

Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black

Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine

Alex Hassell dans le rôle de Vicious

Elena Satine dans le rôle de Julia

Geoff Stults en tant que Chalmers

Tamara Tunie dans le rôle d’Ana

Mason Alexander Park dans le rôle de Gren

Rachel House dans le rôle de Mao

Ann Truong et Hoa Xuande dans le rôle des jumeaux Shin et Lin

et un le chien