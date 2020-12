Sept applications pour décorer votre maison en réalité augmentée

Nous allons vous montrer quelles sont les meilleures applications pour décorer votre maison à l’aide de la réalité augmentée. La liste des applications que nous allons vous montrer détaillera si l’application est pour iOS ou pour Android, vous trouverez donc des applications pour tous les types de mobiles dans cette compilation.

Vous devez garder à l’esprit qu’une bonne partie de ces applications effectuer un scan de votre maison à l’aide de la caméra, nous vous recommandons donc de l’avoir assez loin des meubles et des obstacles possibles afin que, au cas où l’application aurait besoin d’enregistrer les sols et les murs, elle puisse le faire avec précision.

Wodomo

Wodomo est une application gratuite pour Android. Pour commencer à l’utiliser, nous devons scanner la structure de notre maison en 3D, en utilisant l’appareil photo du téléphone. Pour plus de précision, nous pouvons dire à l’application où se trouvent exactement les coins de la maison, etc. L’application est assez puissante, vous permettant même de créer un plan complet de la maison qui peut être exporté dans un fichier OBJ ou PDF.

Une fois la maison enregistrée, nous pouvons utiliser la réalité augmentée pour placer les murs, les fenêtres, les portes, changer les textures, les couleurs, etc. La chose complexe dans cette application est de faire une bonne mesure, mais si nous y parvenons, les résultats sont spectaculaires.

Télécharger pour Android | Wodomo

Planificateur de salle

Room Planner est une application Ikea pour la conception de pièces. Nous pouvons choisir des articles du catalogue IKEA pour voir à quoi ils ressembleront à la maison. Dans ce cas, cela ne fonctionne pas comme les autres applications qui utilisent la réalité augmentée pour scanner la maison. Dans ce cas Nous devrons télécharger une photo de notre chambre (salon, cuisine, etc.) et l’application, sur cette photographie, nous permettra de localiser les éléments en réalité augmentée.

Nous trouverons également des projets prêts à l’emploi pour ne pas avoir à tout concevoir à partir de zéro. L’application est disponible pour iOS et Android, et peut être utilisée gratuitement, mais avec plusieurs plans de paiement au cas où nous voudrions en tirer le meilleur parti.

Télécharger pour Android | Room Designer: conception de maison 3D

Télécharger pour iOS | Room Designer: conception de maison 3D

Homestyler

Homesytler est l’une des meilleures applications pour capturer des idées de design d’intérieur et de décoration. Le fonctionnement est simple: on charge une photo de la pièce ou on part d’un gabarit, pour ajouter plus tard des éléments en réalité augmentée. Nous pouvons adapter tous les meubles qu’ils montrent à différentes tailles, pour aller concevoir les chambres à notre goût.

De la même manière, il a une bonne section communautaire où nous pouvons partager nos idées et garder un œil sur celles des autres utilisateurs. La conception de l’application et le fonctionnement sont assez bons. L’application est gratuite et est disponible pour iOS et Android.

Télécharger pour Android | Homestyler

Télécharger pour iOS | Homestyler

Myty

Myty est une application similaire à ses concurrents, bien que dans ce cas, toute la pièce soit enregistrée via la caméra. Une fois que nous avons créé une pièce, nous pouvons commencer à ajouter des éléments en réalité augmentée. Montrez le mobilier dans un catalogue assez visuel, afin que nous puissions les trouver facilement et les placer dans la pièce que nous avons créée.

De la même manière, a une liste de marques et de designers afin que nous puissions choisir certains produits. De la même manière, il vous permet de changer les couleurs du mur et autres, afin que nous personnalisions encore plus les pièces de notre maison.

Télécharger pour Android | Myty

Mobili Fiver

Mobili Fiver est une application quelque peu différente de celles de cette compilation. C’est un catalogue de meubles que nous pouvons acheter depuis l’application, avec des envois européens sous 5/7 jours. La magie de l’application est que nous pouvons vérifier comment ces meubles seront en réalité virtuelle, car il utilise la plate-forme ARCore de Google pour les placer dans notre maison. L’application est gratuite et disponible pour Android.

Télécharger pour Android | Mobili Fiver

Plan magique

Magic Plan conçu principalement pour créer des plans des pièces de notre maison. Nous devrons le scanner complètement pour que l’avion soit beau, et l’application parvient à faire cette cartographie assez précisément. Une fois que nous avons créé la carte nous pouvons ajouter différents objets à la carte en utilisant la réalité augmentée. Dans ce cas, outre l’application de décoration, il est utile de planifier la distribution complète de la maison, pièce par pièce.

Télécharger pour Android | Magicplan

Télécharger pour iOS | Magicplan

Planificateur 5D

Planner 5D est une application qui vous permet de créer des plans et des conceptions de la façon dont nous voulons que notre maison soit. La magie de cette application est que a une intégration avec Google Cardboards, donc si nous avons construit ces lunettes, nous pouvons voir en réalité augmentée tout ce que nous avons créé dans l’application.

Télécharger pour Android | Planificateur 5D

Télécharger pour iOS | Planificateur 5D