UbiSoft offre ‘The Division’ pour PC pendant une semaine

Le jeu fait partie du Énorme parapluie de titres basé sur le travail de Tom Clancy de la société et a été publié en 2016 pour PC, Playstation 4 et Xbox One. Pendant une semaine, UbiSoft le propose gratuitement sur sa boutique PC. La promotion se terminera le 8 septembre. Le jeu est également présent dans la sélection Games with Gold de septembre pour Xbox One, avec des titres tels que «The Book of Unwritten Tales 2», «de Blob 2» et «Armed and Dangerous».

«The Division» se déroule dans un New York du futur après le déclenchement d’une pandémie mondiale. Le joueur est un agent spécial du gouvernement nord-américain qui doit réorganiser une base d’opérations à Manhattan, enquêtez sur l’origine de l’épidémie et combattez l’activité criminelle qui s’est déchaînée dans la région. Le titre peut être joué seul ou en coopération en ligne avec trois partenaires, et dispose de différents modes PvP et PvE.

Le jeu, qui a été salué à l’époque pour divers aspects innovants tels que l’invention de la Dark Zone, un secteur sans loi du jeu et où se rencontrent les recrues et les joueurs les mieux classés. «The Division» est devenu le best-seller de l’histoire d’UbiSoft et a marqué les débuts du moteur Snowdrop. Avec l’arrivée de la deuxième partie l’année dernière, c’est le moment idéal pour récupérer votre premier versement entièrement gratuit.