La fuite de la scène post-crédit d’Eternals révèle un énorme spoiler de casting de pop star

En ce qui concerne les spoilers de Marvel, des avertissements sont généralement donnés afin que les gens aient la possibilité d’éviter diverses révélations, surprises et développements de l’intrigue, mais aujourd’hui, un grand nombre de publications ont confirmé une longue rumeur de casting à sortir du Éternels première qui a eu lieu lundi. Si vous n’avez pas encore vu où cela mène et que vous souhaitez le garder jusqu’à la sortie du film en novembre, vous voudrez peut-être arrêter de lire maintenant.

Selon les informations tweetées pour la première fois par Matt Donnolly de Variety, Harry Styles du boyband One Direction rejoint le MCU dans le dernier blockbuster épique, et il incarne un personnage qui sera familier pour ses liens familiaux, même avec ceux qui ne sont pas associés aux bandes dessinées Marvel. Ce personnage est Eros, le frère d’un certain Mad Titan du nom de Thanos. Alors que Marvel avait omis les deux scènes post-crédit du film lors des projections de presse plus tôt dans la journée, dans l’espoir clair que cela éviterait que l’information ne soit révélée, les scènes auraient été incluses pour la première mondiale du soir, ce qui conduit à la fuite plus tôt dans la journée.

Grande révélation de #Les Éternels première – Harry Styles a rejoint le MCU en tant qu’Eros, frère de Thanos. – Matt Donnelly (@MattDonnelly) 19 octobre 2021

Les rumeurs qui Harry Styles ferait sa quatrième apparition dans le cadre de Éternels a commencé vers la fin de 2020, mais comme pour la plupart des films à venir de Marvel, il y avait à peu près autant de chances d’obtenir du sang d’une pierre que d’obtenir des informations sur la véracité de cela. Dans la préparation de la sortie du film, les producteurs et les stars du film ont commencé à taquiner les deux scènes post-crédit qui « ont une importance égale » pour l’avenir de la MCU. Comme nous nous y attendions, les scènes post-crédit devraient mettre en place au moins un des événements à venir dans les futurs films, et avec des goûts comme Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Docteur Strange dans le multivers de la folie tous deux mettant en vedette le multivers Marvel nouvellement étendu, les fans se demandaient déjà si l’un ou l’autre de ces films serait présenté dans les derniers instants de Éternels.

Ce qui n’est pas clair, c’est exactement où ce rôle mènera pour Styles et même pour le personnage d’Eros. Le multivers étant prêt à jouer un rôle majeur dans le MCU pendant un certain temps, il a toujours été question de savoir si Josh Brolin pourrait à nouveau être vu à l’écran en tant que Thanos – sans compter qu’il a repris le rôle pour Et si… de Marvel ? sur Disney + – et si Eros figure dans la scène post-crédit comme indiqué, alors il y a toutes les chances que son frère, ou une version de lui, réapparaisse également.

Bien sûr, nous connaissons un certain nombre de grands films Marvel à venir, et bien qu’il y ait beaucoup d’espaces vides et d’inconnues, il est difficile de voir où Eros s’intégrerait dans l’un d’entre eux, ou même pourquoi cela a été gardé un tel secret. De nombreux castings de méchants à venir sont défilés par Marvel bien avant le film dans lequel ils figurent, alors qu’est-ce qui rend le casting de Harry Styles si spécial ? Bien sûr, nous avons vu un peu de secret autour de qui apparaîtra et ne sera pas dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais il y a une bonne raison à cela, la plupart des méchants étant bien connus.

Si le casting s’avère vrai, et il n’y a actuellement aucune raison d’en douter, il n’y a toujours pas de détails spécifiques sur l’une ou l’autre des scènes post-crédit connues, ce qui signifie que dans le grand schéma des choses, cela donne au moins une surprise à attendre avec impatience… pour l’instant.

Sujets : Éternels