Peter Criss, le chat rockeur qui a souffert d’un cancer du sein

Le cancer du sein est une maladie qui touche également les hommes. Preuve en est l’ancien batteur de Kiss, victime de ce mal.

Peter Criss, l’un des hommes qui a été victime d’un cancer du sein. (Photo : Getty Images)

Cela ressemblait à un Noël de plus, une fin d’année comme les autres. Hormis de nouvelles versions inventées par la presse sur son éloignement du reste des membres de Kiss, il n’y avait rien de nouveau dans la vie de Peter Criss en 2007. Mais soudain, en une seconde, Son monde entier a été complètement modifié après la découverte d’une étrange bosse sur son mamelon gauche.

Cette bosse l’a alarmé car elle lui semblait anormale, alors il est rapidement allé chez le médecin pour qu’on lui dise ce que c’était. Nerveux par les résultats, le musicien a voulu penser qu’il s’agissait d’une tumeur facile à retirer, étant donné l’idée qu’il s’agissait d’une éruption cutanée courante chez les hommes de plus de 60 ans. Elle n’a jamais imaginé le diagnostic qu’on lui a posé : le cancer du sein.

En l’entendant, il a été choqué et a fait valoir que cela pourrait être une erreur car cette maladie n’affecte pas les hommes. Ils ont confirmé qu’elle était victime d’un cancer du sein, expliquant qu’il était malheureusement l’un des mille cas survenus chez des personnes de sexe masculin à New York.

« Mon cœur a heurté mon ventre et mes genoux se sont déformés » Criss a déclaré quand il a rendu sa maladie publique. Le premier choc a été de traiter le mot « cancer », qui en lui-même porte une connotation mortelle. Plus tard, il a dû assimiler la réalité que les hommes sont également attaqués par ce mal.

Cependant, au sein de la bonne nouvelle pour sa cause, l’action fortuite de détecter la masse mamelonnaire à domicile lui a permis de proposer un traitement efficace pour éliminer la tumeur, qui était encore au stade bénin. Le musicien de 63 ans n’y a pas hésité et a subi une tumorectomie en février 2008 et une mastectomie en mars.

Au cours de ce processus, Criss a d’abord fait l’expérience de l’empathie face à face. En tant que seul homme dans la salle d’attente de la région à soigner des patientes atteintes d’un cancer du sein, il se sentait mal à l’aise, déprimé, voire humilié dans son ego. « Ça me fascine de l’entendre chanter Beth« , » Je suis fan de Femme porte-bonheur, c’est une super chanson « , » tu es plus beau avec ton maquillage, hein « , » tout ira bien, M. Cat « . Avec ce type de phrases, les infirmières et les patients ont commencé à l’encourager, ainsi qu’à l’inviter à ne pas avoir honte. Pour eux, il était également significatif qu’une figure du rock accepte de se montrer combattant la maladie à ses côtés.

Indemne du cancer, après avoir reçu cet abri à l’hôpital et s’être su être un survivant, Peter criss a commencé des efforts de sensibilisation et d’altruisme pour alerter la population sur le cancer du sein. Il a accepté de mener des collectes et des marches en faveur des femmes à faible revenu qui n’ont pas d’argent pour payer leurs traitements, organisé des visites dans des cliniques pour vivre avec des femmes seules confrontées à la situation, participé à des rassemblements de collecte de fonds, programmé des entretiens avec Embrassez les fans pour faire passer le message que les hommes sont sujets à cette maladie.

« C’est le chat de Kiss! », Les gens qui le regardaient devant les caravanes médicales s’exclamaient pour répandre l’importance de l’exploration de soi, ou ces patients qui l’ont vu entrer dans la salle d’attente comme une surprise pour leur chanter Beth ou Femme de malchance.

De même, chaque fois que quelqu’un s’approchait de lui pour lui demander une photo ou un autographe, M. Cat l’exhortait à s’auto-explorer. Eh bien, il continue de le faire, mais dans la mesure de ses 75 ans.

