Bonehilda est un personnage classique de le Sims franchise, apparue pour la première fois Les Sim « s: Makin ‘Magic. Elle fait son retour en Sims 4nouveau pack de choses Trucs paranormaux. Beaucoup d’entre vous voudront probablement la convoquer car elle est connue pour faire beaucoup de ménage. Elle n’a pas besoin de paiement et vous pouvez la faire travailler des os). Alors, bien sûr, vous vous demandez – Comment pouvons-nous l’avoir?

Comment invoquer Bonehilda dans Les Sims 4

Pour répondre à cette question, cela dépend du contexte. Vous voyez, vous pouvez invoquer Bonehilda pour nettoyer votre maison, en tant que copain qui vous accompagne pendant que vous enquêtez sur le paranormal, et vous pouvez même invoquer toi-même à elle. C’est ça; vous pouvez devenir Bonehilda. Commençons par comment rendre votre maison un peu plus effrayante (mais propre!).

Bonehilda peut être sa personnalité classique et faire le ménage pour vous. C’est assez simple et généralement ce que vous ferez si vous voulez simplement l’invoquer. Vous aurez besoin d’un ou pour avoir la capacité d’effectuer un Lors de la mise en place de la table ou du cercle, l’invocation apparaîtra comme une option lorsque vous cliquerez dessus. Si vous choisissez d’utiliser un cercle de séance, votre compétence moyenne doit être au moins au niveau trois si vous souhaitez avoir la possibilité d’invoquer Bonehilda. En tant que femme de chambre, Bonehilda se fera un plaisir de cuisiner, nettoyer, réparer et discuter. Elle va même … * ahem *… WooHoo. Un garde du corps: C’est une première pour Bonehilda, car jusqu’à ce pack de trucs, elle ne la quitterait pas. En tant que avancé Enquêteur paranormal , vous pouvez invoquer Broomhilda pour agir en tant que garde du corps pendant que vous inspectez beaucoup. Elle repoussera les fantômes malveillants, tels que Temperance (un nouveau PNJ fantôme agressif).

C’est une première pour Bonehilda, car jusqu’à ce pack de trucs, elle ne la quitterait pas. En tant que avancé , vous pouvez invoquer Broomhilda pour agir en tant que garde du corps pendant que vous inspectez beaucoup. Elle repoussera les fantômes malveillants, tels que Temperance (un nouveau PNJ fantôme agressif). Devenez Bonehilda: Une autre première pour Bonehilda et vous-même. Lorsque vous serez plus avancé dans votre compétence moyenne, vous débloquerez l’option d’effectuer un Rituel horrible. Lors de l’exécution de ce rituel, il y a de rares chances que vous deveniez Bonehilda pendant une courte période. Vous n’ouvrirez pas de nouvelles interactions fantaisistes, mais c’est une fonctionnalité amusante à profiter de ce nouveau pack d’objets.

Comme vous pouvez le voir, invoquer Bonehilda est facile. Atteindre le niveau que vous devez atteindre n’est pas difficile non plus, et c’est la partie la plus longue pour ramener le Sim Skeleton préféré de tout le monde.

