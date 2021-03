Qu’est-il arrivé à Kendrick Johnson? L’affaire est rouverte pour un adolescent de Géorgie retrouvé mort dans un tapis de gymnastique enroulé

Kendrick «KJ» Johnson était un fils, un frère et un athlète de trois sports. Il est décrit comme ayant été un gentleman avec de bonnes manières et un tempérament heureux. Sa mère dit: «C’était un farceur. Il était la vie de notre maison. Il a fréquenté le lycée Valdosta-Lowndes est Valdosta, GA. «

Le 11 janvier 2013, le corps de Kendrick Johnson, 17 ans, a été retrouvé enroulé dans un tapis de gymnastique dans le gymnase de Valdosta-Lowndes High. Il aurait grimpé sur un tapis pour attraper ses chaussures en bas, après quoi il est tombé et est mort d’asphyxie accidentelle.

Le 25 janvier 2013, un rapport du Laboratoire régional du crime du comté de Valdosta-Lowndes affirme n’avoir trouvé aucun signe de traumatisme contondant. En mai, la cause de sa mort a été jugée asphyxie accidentelle.

«KJ était un fils aimant. Bon frère. Il avait de bonnes manières. C’était un gentil enfant. Tout le monde aurait aimé avoir un fils comme Kendrick. « – Kenneth Johnson

Le 5 mars 2021, l’affaire a été rouverte. Ashley Paulk, du sherrif du comté de Lowndes, déclare: «Nous repartons à neuf, c’est donc comme une toute nouvelle enquête, pas d’opinions prédisposées, je ne peux pas avoir ça. Ils ont reçu 17 boîtes de documents fédéraux. Lorsque cette affaire a été présentée pour la première fois, le sherriff n’était pas sûr qu’il s’agissait d’un accident. C’est la première fois que chaque élément d’information sera examiné ensemble.

Certaines personnes croient que l’enquête a été intentionnellement induite en erreur ou qu’il s’agissait d’un cas de négligence et de mauvais travail de la police.

Il y a eu de nombreux cas où l’enquête a pris une tournure étrange.

Dans une interview sur Anderson Cooper 360, Cooper s’assoit avec Jeffrey Toobin et Sunny Hostin pour discuter des détails de l’affaire. Jeffrey Toobin affirme que «c’était une mauvaise enquête chaotique depuis le début». D’une part, l’école n’a pas remis tous les éléments de preuve sur bande vidéo.

Il y a deux rapports différents du coroner. Un du 15/01/13 et un autre du 22/01/13. Dans le rapport initial, le coroner déclare dans la section des commentaires que la scène a été compromise et que le corps a été déplacé. Et il n’a pas approuvé la façon dont l’affaire était traitée. Même la révélation de cette information sur l’affaire n’a pas été divulguée. Mais dans ce dernier rapport, il n’y avait aucun commentaire.

Les erreurs dans la gestion de la scène du crime rendent difficile la détermination de ce qui s’est passé. Sunny Hostin note que le fait que toutes ces erreurs aient été commises dans un cas est « Curieux, au mieux. »

Sur la scène du crime, il y avait des traînées de sang sur un mur voisin qui, selon certains, n’étaient pas de Johnson. Aucune mise à jour n’a été faite sur la question de savoir si le sang a été testé ou non.

Les parents de Kendrick Johnson n’ont jamais cru que sa mort était accidentelle. Il y avait des détails sur la scène du crime qui n’avaient aucun sens pour eux.

Dès le début, le parent de KJ croyait que la mort de leur fils était un homicide.

Ils n’avaient aucune confiance dans le sherrif ni aucune raison de faire confiance au service de police. La famille de Johnson a fait de grands efforts pour plaider en faveur de la justice au nom de leur fils – intentant des poursuites, protestant et sensibilisant à la mauvaise gestion de l’affaire.

En 2013, ses parents et cinq autres membres de la famille ont été arrêtés et accusés de délits pour avoir manifesté devant le palais de justice du comté de Lowndes à Valdosta, en Géorgie. Ils ont formé un blocus et ont bloqué l’accès au bâtiment.

Ses parents ont fait exhumer son corps pour plusieurs autopsies. Le premier a eu lieu en juin 2013 et le troisième en janvier 2018.

Cette autopsie finale a soulevé plus de questions et quelques inquiétudes majeures. Lorsque le pathologiste embauché par la famille a fait l’autopsie, il a constaté que le cerveau, le cœur, les poumons et le foie étaient tous absents du corps. À la place des organes, il y avait des morceaux de papier journal froissés.

L’article continue ci-dessous

Les vêtements qu’il portait lorsqu’il a été retrouvé manquaient également. Cette autopsie de 2018 conclut que la cause du décès était «un traumatisme contondant apparent non accidentel».

La famille a poursuivi le salon funéraire Harrington pour avoir trompé l’enquête. Les parents veulent savoir où sont passés ses organes et pourquoi cela s’est produit. Ils ont intenté deux poursuites et prétendent que «les organes, les vêtements et le cerveau de Kendrick ont ​​été éliminés pour interférer avec l’enquête des forces de l’ordre».

Le 19 octobre 2019, la famille de Kendrick et un groupe de partisans se sont rassemblés pour protester. Ils voulaient rouvrir le dossier fédéral et étatique, invoquant le comportement contraire à l’éthique du gouvernement fédéral et la mauvaise gestion de l’enquête locale.

Le père de KJ et le shérif ont envoyé des lettres manuscrites demandant la publication de documents fédéraux. Grâce à leurs efforts, ils ont reçu dix-sept boîtes de documents relatifs à l’affaire. Partant de zéro, le shérif espère arriver à une conclusion définitive pour cette affaire.

L’affaire est rouverte, mais avec si peu de choses à faire dans une enquête bâclée, il est difficile de déterminer s’il y aura des résultats concluants.

Dans une interview avec CNN, La mère de Johnson a dit: «Cela fait huit longues années. J’ai de l’espoir. Marcus Coleman, un activiste qui travaille en étroite collaboration avec la famille dit: « Ils sont reconnaissants mais prudemment optimistes. »

