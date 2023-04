Hugh Jackman a été opéré par peur du cancer et cherche à sensibiliser à l’utilisation de la crème solaire

célébrités

Hugh Jackman a de nouveau été opéré par crainte d’un probable cancer qui le maltraite depuis des années, c’est pourquoi il essaie de sensibiliser les gens à la maladie.

Hugh Jackman a révélé qu’il avait récemment subi à nouveau deux opérations du nez en raison du risque de souffrir d’un carcinome basocellulaire, un cancer de la peau avec lequel l’acteur de X Men dû gérer pendant des années. Depuis 2013, l’interprète a subi sept biopsies, dont la plupart ont été réalisées sur son nez précisément parce que c’est la partie du corps la plus exposée au rayonnement solaire.

Tirer parti d’Instagram Hugh Jackman Il dit à ses disciples que dans deux ou trois jours il aura les résultats de ces opérations et saura s’il s’agit de cellules basales. Dans ce contexte, l’interprète de Carcajou Il a préféré contacter directement ses 31,1 millions de followers pour leur donner cette nouvelle et non qu’elle provienne d’un leak ou d’une autre source.

Hugh Jackman veut que vous mettiez de la crème solaire

Hugh Jackman veut sensibiliser tout le monde à l’importance d’utiliser un écran solaire : « Les gens peuvent en tirer des leçons. J’étais un Australien normal, avec des parents anglais, donc la génétique n’était pas bonne, mais je suis allé à la plage sans crème solaire et toutes les choses qui me sont arrivées sont des dommages d’il y a 25 ou 30 ans. J’ai eu cinq ou six épisodes et j’en aurai plus. Aucun ne met ma vie en danger, mais je dois faire des contrôles tous les trois mois »a commenté le Magazine d’icônes en 2017.

« Veuillez mettre de la crème solaire. Peu importe à quel point ils veulent montrer un bronzage. crois-moi. Je sais que vous m’avez déjà entendu parler de mes carcinomes basocellulaires. Je continuerai à en parler, si nécessaire. Et si cela rappelle à une personne de porter un écran solaire avec un FPS élevé, alors je suis content. »a prévenu l’acteur lorsqu’il a remercié le Golden Globe pour son rôle dans Les Misérables en 2012.

La maladie a marqué Hugh Jackman qui a deux enfants, Oscar et Ava, âgés de 22 et 17 ans, qui ont relativisé l’interprète en 2015, année où l’Australien a décidé de lancer sa marque de crème solaire indice 50 pour enfants : Défense solaire pure. parler au magazine people le protagoniste de Le soupçon Il a avoué sa peur quand il a entendu le mot cancer pour la première fois mais a ensuite révélé : « Ce n’est que lorsque Michael Albom, chirurgien, m’a expliqué ce que j’avais que je me suis calmé, car c’est le type de cancer de la peau que vous voulez avoir lorsque vous êtes diagnostiqué. »

