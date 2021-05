Pourquoi Yolanda a-t-elle tué Selena? L’histoire vraie de Selena: la série expliquée

Yolanda Saldívar a tiré sur Selena Quintanilla-Pérez alors qu’elle n’avait que 23 ans.

Selena: La série – Partie 2 est maintenant disponible sur Netflix et montre les dernières années de la vie de Selena avant que Yolanda Saldívar ne l’abatte.

Les fans de Selena savent déjà que la chanteuse américano-mexicaine bien-aimée a été tragiquement assassinée le 31 mars 1995. La superstar a été tuée par la présidente de son fan club, Yolanda Saldívar, et Selena: La série – Partie 2 décrit les événements qui ont conduit au meurtre de Selena alors qu’elle devenait l’une des plus grandes superstars du monde entier.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles Yolanda a tué l’icône de 23 ans et ce qui lui est arrivé par la suite.

Pourquoi Yolanda Saldívar a-t-elle tué Selena?

Yolanda Saldívar est devenue présidente du fan club de Selena après avoir appelé à plusieurs reprises le père de Selena pour lui demander si elle pouvait créer un fan club pour Selena. Plus tard, elle a développé une relation étroite avec l’artiste et a quitté son travail d’infirmière pour devenir la gérante des boutiques de Selena en 1994. Cependant, malgré leur amitié, d’autres personnes dans la vie de Selena ne faisaient pas confiance à Yolanda.

En 1995, le père de Selena a commencé à recevoir des appels téléphoniques de fans affirmant qu’ils avaient envoyé de l’argent à Yolanda pour du merchandising et n’avaient jamais rien reçu en retour. Le père de Selena a découvert plus tard que Yolanda avait détourné plus de 30 000 € via le fan club et les boutiques. Il a exigé que Yolanda réfute les preuves ou il impliquerait la police.

Le 31 mars 1995, Selena est allée rencontrer Yolanda dans sa chambre de motel au Days Inn de Corpus Christi et a demandé à voir ses dossiers financiers. En réponse, Yolanda a sorti une arme à feu de son sac à main et a tiré sur Selena à plusieurs reprises alors qu’elle tentait de fuir. Selena a été transportée à l’hôpital mais elle a été déclarée morte à son arrivée.

Yolanda a été arrêtée après une confrontation avec la police et a été accusée de meurtre au premier degré le 23 octobre 1995.

Où est Yolanda Saldívar maintenant?

Yolanda purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité dans les locaux de Mountview Unit à Gatesville, au Texas. Elle est arrivée à la prison le 22 novembre 1995 et ne deviendra admissible à la libération conditionnelle que le 30 mars 2025. Pendant son incarcération, elle a tenté de faire appel de la décision du tribunal, mais sa peine à perpétuité n’a pas été révoquée. Elle a actuellement 60 ans.

