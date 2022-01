Call of Duty arrivera probablement sur PS4 et PS5 après tout, déclare le patron de Xbox, Phil Spencer

Microsoft veut racheter Activision Blizzard. Cela peut signifier que les franchises Activision comme Call of Duty n’apparaîtront plus sur les consoles PlayStation comme la PS5, mais uniquement sur PC et Xbox One et Xbox Series S/X. Mais selon le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, cela pourrait ne pas arriver après tout.

Call of Duty pourrait encore arriver sur PS5, déclare Phil Spencer

C’est de cela qu’il s’agit : Microsoft veut Activision Blizzard King pour près de 70 milliards de dollars américains reprendre. Que cela fonctionne n’est pas encore certain à 100%, mais le méga accord a déjà été officiellement annoncé et pourrait avoir lieu d’ici la mi-2023. Tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet se trouve ici :

CoD sera-t-il exclusif à Xbox ? L’une des plus grandes préoccupations pour de nombreux joueurs PlayStation est que les franchises Activision Blizzard comme Plus de Call of Duty ou Diablo pour PS4 et PS5 à l’avenir pourrait apparaître. A juste titre, après tout, il faudrait Starfield après le rachat de Bethesda par Microsoft n’est pas non plus pour PlayStation apparaître. Mais maintenant, il peut y avoir une sorte de tout-clair.

Le patron de Xbox et nouveau PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a tweeté qu’il avait eu de « bons appels » avec certains cadres supérieurs de Sony cette semaine. Il leur a assuré que Microsoft voulait que tout le monde se conformer aux contrats existants. De plus, il a le besoin ou la Désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de l’industrie et Phil Spencer apprécie la relation.

J’ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants lors de l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. – Phil Spencer (@XboxP3) 20 janvier 2022

Mais qu’est ce que ça veut dire? Bien sûr, cela ne peut pas être dit avec certitude. A première vue, cela sonne comme une confirmation officielle et rassurante pour les fans : « Call of Duty » reste sur PlayStation.

A y regarder de plus près, le choix des mots est saisissant : Voici seulement un souhait exprimé, aucune intention et une promesse fermeQue cela reste comme ça pour toujours n’est certainement pas ce qu’a dit Phil Spencer. Microsoft pourrait encore s’impliquer ici porte arrière ouverte et expliquez qu’il s’agissait bien d’un vœu, mais qu’il n’a malheureusement pas pu se réaliser.

Qu’est-ce que tu en penses? Pensez-vous que CoD peut apparaître sur PlayStation pour toujours ? Dites le nous dans les commentaires.