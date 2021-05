Le régime de 7000 calories de Mark Wahlberg derrière la transformation du poids en trois semaines

Nous avons tous entendu parler de la routine de Marky Mark il y a quelque temps – elle comprenait des douches de 90 minutes et tout un tas de repas – mais que mange-t-il exactement quand il essaie de prendre la masse?

Eh bien, étant donné que Wahlberg a récemment taquiné qu’il « avait environ 20 livres » et qu’il prévoyait de « monter encore 20 livres », nous devrions probablement le découvrir.

Il a déclaré à Kimmel: «Après avoir fait les scènes de boxe, je peux prendre autant de poids que possible au cours du film.

« Je me mets donc au défi de prendre 30 livres dans les six prochaines semaines. »

Duran a expliqué: « Ce n’est pas quelque chose dans lequel nous allons simplement et nous ne faisons que manger des pizzas et des pâtes, etc.