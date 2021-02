Pourquoi respirons-nous si fort quand nous dormons?

Pendant le sommeil le plus paisible, certaines personnes ronflent désagréablement fort, ruinant les chances de sommeil pour quiconque partage sa chambre. Mais même ceux qui ne ronflent pas respirent plus fort lorsqu’ils s’endorment que lorsqu’ils sont réveillés. Pourquoi les gens respirent-ils si fort quand ils dorment?

Le son émis lorsque vous respirez – que vous soyez éveillé ou endormi – est causé par la vibration de l’air circulant dans le tube respiratoire, a déclaré le Dr Timothy Morgenthaler, pneumologue et spécialiste de la médecine du sommeil à la Mayo Clinic du Minnesota. La force des sons respiratoires dépend de l’étroitesse du tube respiratoire et de la vitesse à laquelle l’air le traverse. « Vous pouvez presque le voir comme un instrument de musique », a-t-il déclaré.

Lorsque vous inspirez, un mouvement rapide de l’air circulant dans vos voies respiratoires supérieures – la partie du système respiratoire qui s’étend de la bouche au larynx – diminue la pression dans l’ensemble des voies respiratoires, également appelées voies respiratoires. Ce changement de pression peut effondrer les voies respiratoires supérieures, ce qui obstrue la respiration. Un réflexe dans les voies respiratoires supérieures empêche cet affaissement et maintient vos tuyaux ouverts lorsque vous êtes réveillé. « Parce qu’il est ouvert, le flux à travers cette voie aérienne n’est pas turbulent, donc l’air se déplace sans beaucoup de son », a déclaré Morgenthaler à 45Secondes.fr. Mais lorsque vous dormez, ce réflexe n’est pas aussi fort. Les voies aériennes supérieures ont tendance à s’effondrer partiellement et la respiration devient plus bruyante.

En rapport: Pourquoi ne pouvons-nous pas nous souvenir de nos rêves?

Le sommeil, en particulier pendant les mouvements oculaires rapides (REM), entraîne également une baisse du tonus musculaire autour des voies respiratoires, a ajouté Morgenthaler. En d’autres termes, les muscles qui soutiennent les voies respiratoires se détendent, ce qui permet au tube respiratoire de se contracter. Lorsque les voies respiratoires se rétrécissent, la vitesse de l’air qui les traverse augmente. L’air vibre davantage et crée plus de son.

Les voies aériennes supérieures font partie du système respiratoire qui s’étend de la bouche au larynx. (Crédit d’image: Shutterstock)

L’étroitesse signifie également que vos respirations deviennent rapides et superficielles. La personne moyenne prend environ 14 respirations par minute lorsqu’elle est éveillée et 15 ou 16 pendant son sommeil, a déclaré Morgenthaler. Bien que vous respiriez plus fréquemment pendant votre sommeil, vous absorbez moins d’oxygène et expulsez moins de dioxyde de carbone, car le besoin de ventilation de votre corps n’est pas aussi élevé que lorsque vous êtes réveillé. «Nous ne nous attendons pas à partir courir ou à chasser un animal ou à ramasser des récoltes», a-t-il déclaré.

Si le tube respiratoire d’une personne devient particulièrement étroit, elle peut commencer à ronfler. Cela se produit généralement lorsque les voies respiratoires atteignent le diamètre d’une paille de McDonald’s, qui est légèrement plus large que les pailles ordinaires, a déclaré Morgenthaler. Lorsqu’elle est aussi petite, non seulement l’air à l’intérieur des voies respiratoires vibre, mais aussi les tissus de la région, provoquant des ronflements.

Si les voies respiratoires d’une personne se rétrécissent davantage pendant le sommeil, elles peuvent développer une apnée obstructive du sommeil. Les voies respiratoires peuvent devenir si étroites que la respiration est impossible et la personne se réveille pour respirer de l’air. Même chez les personnes sans apnée du sommeil, les voies respiratoires peuvent se rétrécir jusqu’à quatre fois par heure. Lorsqu’elle survient plus souvent, elle devient une apnée obstructive du sommeil. La perte de poids est souvent un traitement efficace car l’excès de graisse autour des voies respiratoires peut gêner la respiration. Morgenthaler a également recommandé de sauter de l’alcool à l’approche de l’heure du coucher, car cela incite les muscles environnants à se détendre. Si cela n’aide pas, la personne peut avoir besoin d’une machine telle qu’une pression positive continue des voies respiratoires (CPAP) pour garder les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil, a-t-il déclaré.