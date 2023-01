The Boogeyman de Stephen King abandonne le streaming pour obtenir une sortie en salles

On dirait Stephen King les fans obtiennent une adaptation inattendue sur grand écran de l’une des vieilles nouvelles du maître conteur. Le croque-mitaine devait initialement faire ses débuts sur Hulu plus tard cette année, mais selon The Hollywood Reporter, la sortie du film est en train d’être retravaillée grâce à des projections de tests positifs. Le conte d’horreur classique de King sortira en salles le 2 juin, avec une sortie en streaming sur Hulu reportée à une date ultérieure.





Le croque-mitaine est basé sur une nouvelle publiée dans le cadre de King’s Ronde de nuit contes de collection. Le synopsis du film se lit comme suit : « Toujours sous le choc de la mort tragique de leur mère, une adolescente et son petit frère se retrouvent en proie à une présence sadique dans leur maison et luttent pour que leur père en deuil prête attention avant qu’il ne soit trop tard. ” En tant que l’une des histoires les plus anciennes de King, l’histoire a déjà été adaptée dans des courts métrages, mais il s’agit de la première grande production de l’histoire à être réalisée.

Le film a été initialement créé en 2018 en tant que projet de suivi pour Un endroit silencieux les cinéastes Scott Beck et Bryan Woods, qui auraient développé le scénario du film. À l’époque, Le croque-mitaine faisait partie de la liste des projets à venir de la 20th Century Fox, et bien sûr, la fusion de Disney a fait que le film a changé de mains et est tombé dans l’oubli pendant un certain temps. À l’époque, Beck a commenté:

«Vous devez toujours obtenir votre script, en gros, béni par Stephen King une fois que vous avez essentiellement un brouillon, et il a donné son accord à ce sujet. Nous ne sommes pas sûrs … avec la fusion de Disney et Fox, c’est le seul gros problème et nous sommes partis en pré-production sur notre prochain film. Mais en dehors de ça, ouais. Nous espérons, croisons les doigts, que ce film pourra voir le jour le plus tôt possible. »





A Le croque-mitaine Ça valait la peine d’attendre ?

Il semble que la réponse à cette question soit un oui retentissant. Au cours des deux dernières années, les studios ont constamment adapté leurs calendriers de sortie pour suivre les changements de comportement du public, qu’ils soient liés à COVID ou non, et pour capitaliser sur les films de la manière qui convient à la sortie. Bien que cela ait conduit de nombreux films à être diffusés sur des plateformes de streaming soit en tant qu’exclusivités de streaming, simultanément avec une courte diffusion en salles, ou très rapidement après la fin de leur diffusion au cinéma, quelques privilégiés ont résisté à la tendance.

Le croque-mitaine aurait suivi les traces de Evil Dead Rise et Le sourire pour générer une projection test positive et bénéficier d’une sortie cinéma inattendue. Si Le croque-mitaine peut être un autre grand succès d’horreur n’a pas encore été vu, mais il a certainement l’étoffe d’un autre film classique de Stephen King. Le croque-mitaine est réalisé par Rob Savage et produit par Shawn Levy, Dan Levine et Cohen pour 21 tours, ainsi que Scott Beck et Bryan Woods agissant en tant que producteurs exécutifs avec Emily Morris. Le film met en vedette Chris Messina, Sophie Thatcher, Vivien Lyra, David Dastmalchian, Marin Ireland et Madison Hu.