Gravity Rush Creator discute du projet Darker de Bokeh Game Studio

Le créateur de Gravity Rush, Keiichiro Toyama, a récemment quitté le studio japonais de Sony pour former son propre développeur indépendant, Bokeh Game Studio. Et dans une vidéo YouTube de neuf minutes, le vétéran de l’industrie a discuté du premier projet de sa nouvelle équipe, qui sera «sombre» et «loin de» ses efforts les plus récents. «C’est comme si je revenais à mes racines, par exemple vers l’horreur», a déclaré le créateur de Silent Hill.

Il a expliqué: «La vision que j’ai de l’horreur est la vie quotidienne qui est ébranlée. Plutôt que de montrer des choses effrayantes, cela devrait remettre en question notre position, nous faire contester le fait que nous vivons en paix. J’aime apporter ce type de pensées dans mes concepts. J’aimerais que ce soit le thème de mon prochain match. »

Toyama a poursuivi en disant que ses décors ont été un thème majeur de ses œuvres passées, et c’est quelque chose auquel il a beaucoup réfléchi quand il s’agit de son dernier projet: «L’un des déclencheurs était un voyage que j’ai fait dans mon temps privé. Ma famille et moi sommes allés visiter cette ville d’Asie. Il avait ce dynamisme [specific to] Villes asiatiques, en gardant une touche d’exotisme mêlée à un sentiment de modernité.

Il a ajouté qu’il avait quitté Sony pour «continuer à créer des jeux dans mon propre style». Il a expliqué: «Les jeux sont devenus de plus en plus grands ces dernières années. Le public s’est élargi, notamment pour des entreprises comme Sony, où j’étais. Cependant, plutôt que d’atteindre le public le plus large possible, mes jeux choisissent leur public d’une certaine manière. »

Toyama a conclu qu’il voulait créer des jeux que les fans apprécieront longtemps après leur sortie, et « pour continuer à y parvenir dans les bonnes conditions, j’ai pensé que c’était une nécessité d’avoir mon propre studio ». La vidéo comprend beaucoup d’art conceptuel, ce qui devrait vous donner une idée approximative de l’état d’esprit du studio en ce moment. Des trucs intéressants, bien sûr.