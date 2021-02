Codes promotionnels Archero (février 2021)

Notre article sur les codes promotionnels Archero contient la liste la plus à jour des codes de travail que vous pouvez échanger contre des gemmes, des pièces de monnaie, de l’énergie et plus encore! Ces codes vous aideront à obtenir de nouvelles armes, armures, animaux de compagnie et même à vous doter de compétences supplémentaires.

Codes promotionnels Archero

Les codes promotionnels dans Archero expirent très rapidement, il y aura donc des moments où aucun n’est disponible. Cependant, nous les ajouterons à la liste ci-dessous dès leur sortie.

Vérifié le 15 févr. Ajout d’un nouveau code disponible.

Codes promotionnels Archero (disponibles)

Voici une liste de tous les codes actuellement disponibles:

lovearchero— Échangez le code contre 100 saphirs, 214 pièces et cinq billets violets.

Codes promotionnels Archero (expirés)

Ces codes ne sont plus disponibles et ne peuvent plus être utilisés.

2021 – 2021 pièces et coupons

2021 pièces et coupons archerhi – 10 gemmes, 5000 pièces et une clé en or

– 10 gemmes, 5000 pièces et une clé en or HTOT – 100 gemmes, 1031 pièces et une clé en or

– 100 gemmes, 1031 pièces et une clé en or Goodarcher – 20 gemmes, 5000 pièces et une clé en or

– 20 gemmes, 5000 pièces et une clé en or archeroduo – 20 gemmes, 2000 pièces et une bague

– 20 gemmes, 2000 pièces et une bague archerogo – 20 gemmes, 20 saphirs et un tas de parchemins

– 20 gemmes, 20 saphirs et un tas de parchemins archerofun – 20 gemmes, 5000 pièces et une clé en or

– 20 gemmes, 5000 pièces et une clé en or archerowin – 20 gemmes, 2000 pièces et une robe brillante

– 20 gemmes, 2000 pièces et une robe brillante archero1 – Échangez le code contre 100 gemmes, 2000 pièces et un animal de compagnie hibou

– Échangez le code contre 100 gemmes, 2000 pièces et un animal de compagnie hibou JEUNESSE – Échangez contre 61 gemmes, 6100 pièces et 10x énergie

– Échangez contre 61 gemmes, 6100 pièces et 10x énergie image – Échangez contre 2000 pièces, 20 points d’énergie et une clé de coffre

– Échangez contre 2000 pièces, 20 points d’énergie et une clé de coffre HEUREUX

COPAINS

père noël

Code anniversaire (expiré)

Le code anniversaire peut être obtenu en connectant votre compte Facebook à Archero. Pour ce faire, vous devrez d’abord vous rendre sur le site Habby Aniversary. Une fois arrivé, il vous demandera de continuer avec Facebook. Vous serez ensuite mis dans un jeu d’Archero basé sur un navigateur Web. Vous devrez ensuite remplir un quiz en traversant les portes avec les bonnes réponses. Voici la liste des réponses:

Arme par défaut: Arc

Arc Angel nous protège: Fantôme d’ange

Fantôme d’ange Nombre de héros: 12 héros

Vous devrez maintenant jouer un peu à Archero dans le navigateur. Vous avez le choix entre quelques capacités, j’irais avec une flèche avant et un tir multiple. Vous ne combattez qu’un petit lot d’ennemis, puis un boss. Essayez de survivre avec plus de 5 HP, car vous pouvez échanger cette santé supplémentaire contre un bonus supplémentaire du diable après le boss. Après avoir fait cela, vous pouvez franchir la porte et vous recevrez un code que vous seul pouvez utiliser! Prenez cela dans le jeu et échangez-le contre le pack anniversaire gratuit!

Comment utiliser les codes dans Archero

Lorsque des codes réels sont disponibles, vous pouvez accéder au jeu et rechercher l’icône d’engrenage pour le menu des paramètres. Regardez au bas de cette page et vous verrez un bouton avec « Insérer le code promotionnel » étiqueté dessus. Appuyez dessus pour ouvrir la fenêtre, puis copiez l’un de nos codes et collez-le dans la boîte. Appuyez sur le bouton Réclamer et vous devriez recevoir une récompense!