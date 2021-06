Pourquoi Ourense a atteint les températures les plus élevées d’Europe à certaines périodes de l’année

Les habitants d’Ourense sont plus habitués à la chaleur qu’on ne le pense communément pour l’une des provinces galiciennes. La commune a battu le record, plusieurs fois au cours des dernières décennies, des températures les plus élevées enregistrées en Europe. Ce n’est pas qu’elle ait dépassé le chiffre absolu, mais qu’elle a dépassé d’autres villes typiquement torrides aux mêmes dates, et par une différence notable.





Galicien, mais chaud

Les rives de l’océan Atlantique ont toujours été réputées pour être froides et humides. Même en été, la Galice profiter de températures plus douces que le reste de la péninsule en raison du climat océanique pur. Eh bien, du moins sur la quasi-totalité de son territoire, car si l’on tient compte d’Ourense, cette prémisse risque de ne pas être remplie.

Nichée entre des montagnes verdoyantes et baignée par le Miño, Ourense est, sans aucun doute, quelque peu particulière. Et c’est que, bien qu’elle soit d’un caractère très galicien, et qu’elle n’ait rien à envier en paysages et environnement à ses provinces sœurs, au lieu d’avoir un climat purement océanique par moments il y a des épisodes plus typiques de zones subtropicales. Cela a conduit à des records de température maximale battus à plusieurs reprises au cours des dernières décennies.

L’occasion précédente était en 2017, lorsque Ourense a battu le maximum au cours du mois de mai. À cette époque, la ville atteignait 37,6 ºC (avec Ribadavia), ce qui signifiait le battage du record européen pour ces dates. A cette époque, toute la péninsule vivait un climat très chaud pour le printemps, mais surtout la capitale d’Ourense, qui enregistré des températures soutenues au-dessus de 30 ºC tout au long du mois, atteignant généralement 36 ºC.

En 2013, dans la chaleur de juillet, Ourense a atteint 45°C, avec une sensation thermique allant jusqu’à 51°C.

En 2013, dans la chaleur de la canicule de juillet, Ourense a atteint 45 ºC, avec une sensation thermique allant jusqu’à 51 ºC, tandis qu’à Séville, une ville typiquement chaude, elle a atteint 45 ºC, et en Europe les maximums étaient d’environ 40 ºC.

En 2012, cette ville était également parmi les plus chaudes au printemps, atteignant des températures comparables à celles du sud de la péninsule. En juillet 1990, le chiffre extrême de 42,2 ºC a été atteint à Ourense, un chiffre record, encore une fois, pour ces dates. Et ainsi le récit devient long, avec de nombreux épisodes similaires. Comment expliquez-vous qu’Ourense soit l’une des villes les plus chaudes que l’on trouve si loin au nord ?

Cependant, nous n’avons pas besoin de remonter dans le temps pour identifier la chaleur particulière qu’apporte le climat de cette province galicienne. Selon le fichier météorologique préparé par Meteoblue au cours des derniers jours du mois de juin en cours, la température maximale a augmenté jusqu’à atteindre 35 ºC, ce qui, une fois de plus, la consolide comme l’une des régions européennes au climat le plus chaud.

Un climat subtropical en Galice

En 1900, Wladimir Peter Köppen a conçu un système de classification climatique. Il s’agit d’une classification mondiale du climat naturel qui identifie chaque type de climat avec une série de lettres qui indiquent le comportement des températures et des précipitations qui caractérisent ce type de climat. Selon cette classification, la Galice est dans un climat océanique ou subocéanique pur, identifié avec les chiffres Cwb et Cwc.

Or, Ourense n’entre pas dans cette classification, mais correspond à un climat Csa, c’est-à-dire un climat typiquement méditerranéen. La Méditerranée typique se caractérise par des étés chauds et secs, avec des températures moyennes supérieures à 22°C et des hivers humides et pluvieux, avec des températures douces. Plus le mois est froid, selon ce système, plus il est pluvieux ; et inversement, plus le mois est chaud, plus il est sec, bien qu’ils ne doivent pas nécessairement coïncider exactement.

Températures moyennes par mois à Ourense. Source : climate-data.org

Dans un climat océanique, comme le reste de la Galice, cependant, les étés sont beaucoup plus frais que dans les régions à climat subtropical ou méditerranéen humide. Pourquoi est-il si coupé du reste de la région ? La réponse est, sans aucun doute, dans l’orographie. Les vallées du Miño et du Sil produisent une barrière géographique qui oriente le climat.

L’orographie et le climat créent une couche de nuages ​​qui peuvent agir en provoquant un effet de serre

Ainsi, une sorte de puits thermique s’y produit, favorisé par un effet d’inversion thermique. Ce phénomène se produit lorsque les couches les plus froides près du sol ne peuvent pas monter car ils sont bloqués par une couche froide immobile. Cela génère une couche de nuages ​​et de brume sur Ourense, ce qui provoque une augmentation des températures dans la région en raison d’un effet de serre local, où le rayonnement de la surface rebondit. Ainsi, bien que les aurores matinales se refroidissent, au fur et à mesure que la journée passe, le rayonnement solaire réchauffe l’air qui reste imperturbable dans la même zone.

Inversion thermique dans la vallée du Miño, vue du Mirador de Santa Marta.

Cette configuration orographique, en effet, aurait été responsable de l’explosion de vie que la région a connue au cours des 120 000 dernières années, après la glaciation. Selon les géographes du département de Xéographie de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, la diversité des températures répond aux contrastes existant entre les différentes zones de la géographie galicienne.

Ces contrastes, à leur tour, sont dus, comme nous l’avons dit, à La configuration géographique unique de la Galice en combinaison avec les distances à l’océan Atlantique. Ainsi, tant dans les vallées intérieures du Miño et du Sil, que dans les dépressions intérieures de Verín et de Monforte, il y a des températures très élevées par rapport au nord de la Galice, où jusqu’à vingt degrés de moins peuvent être enregistrés en raison d’être soumis à plus de vents frais, de l’océan.