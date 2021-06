Miley Cyrus partage Barely-There Thong Selfie avant la bande-annonce du concert Stand by You Pride

Cette semaine, espiègle Miley Cyrus a traité ses 134 millions de followers sur IG avec une vue arrière, laissant très peu à l’imagination. Elle a enfilé un ensemble soutien-gorge et string en dentelle bleue de Lounge Underwear pour la photo dépouillé, qui a également mis en valeur son tatouage au bas du dos, et est notre seul angle mort à son dos. Ce n’est pas la première fois que Cyrus ose tout mettre à nu, après avoir récemment bercé un catsuit transparent Mugler, montré ses abdos en bikini et lui avoir donné Hannah Montana marchandise une cure de jouvence sexy. Ce nouvel ajout est accompagné d’une suggestion à sa famille. « Probablement un bon moment pour ma famille de ne plus suivre mon a**… Littéralement. » Apparemment, il faudra plus qu’une lune bleue pour faire rougir les fervents partisans du clan Cyrus.

#Miley Cyrus nous a prévenus il y a des années qu’elle ne peut pas être apprivoisée ! https://t.co/Y7OTDGIJMD – D’ACCORD! Magazine États-Unis (@OKMagazine) 15 juin 2021

Miley Cyrus a lancé ce selfie de fesses provocateur dans le but d’attirer tous les regards sur sa nouvelle bande-annonce spéciale de concert pour le mois de la fierté. Titré Miley Cyrus présente Stand by You, le spécial sera diffusé sur Peacock de NBC à partir du 25 juin. Une description complète arrive avec la première affiche ici.

Ce concert d’une heure, filmé dans l’auditorium historique Ryman de Nashville, mettra en vedette l’artiste multi-platine, l’auteur-compositeur et pionnière Miley Cyrus interprétant un éventail de ses succès tels que « The Climb » et « Party in the USA » et la mettant tournure créative sur des classiques bien-aimés, y compris « Believe », « True Colors », « We Belong », « Dancing Queen » et un medley spécial de Madonna avec « Music », « Express Yourself » et « Like A Prayer » tous dans le esprit de fierté. Miley Cyrus Presents Stand by You mettra en vedette des invités spéciaux, des artistes primés et des alliés LGBTQ+, les frères Osborne, Mickey Guyton, Little Big Town, Maren Morris et Orville Peck qui rejoindront Cyrus pour des performances mémorables et offriront une soirée de musique live et de collaboration créative pour célébrer la fierté.

Quant à ce selfie de fesses notoire, l’ancienne star de Disney a mis en scène sa photo avec précision en obtenant deux angles différents avec des miroirs stratégiquement placés, affichant ses petits pains servis sur une assiette Gucci. L’ex-petit ami Cody Simpson n’est probablement pas surpris, comme il l’a décrit dans son récent 60 Minutes Australie interview, « Elle avait en quelque sorte agi presque comme un mentor, pas comme un mentor, mais elle a toujours été une personne créative accrue. » Leur relation de 11 mois s’est terminée en août 2020, explique Simpson: « Nous sommes passés d’une sorte de bons amis et d’avoir juste beaucoup des mêmes amis à être ensemble pendant un certain temps. Tout s’est terminé assez à l’amiable. Ce n’était qu’une de ces phases que j’ai je suppose que vous passez par là et que vous en apprenez beaucoup. »

La rumeur veut qu’elle ait des yeux sur un autre ancien de Disney, Zac Efron, ces jours-ci. Les deux se connaissent depuis des années. Elle dit qu’il occupe « une place spéciale dans son cœur ». Une source a ajouté qu’elle « avait une relation amoureuse avec Efron qui remonte à très loin, mais elle n’a jamais appuyé sur la gâchette ».

Miley Cyrus vient de publier un selfie de fesses portant un string https://t.co/ukqUEdZ2v5 ​​via @Yahoo – Chanceux (@Lucky32014128) 15 juin 2021

Après le divorce de Cyrus en janvier 2020 avec l’acteur d’intérêt amoureux, Liam Hemsworth, Miley a déployé ses ailes de manière créative et a échantillonné de nouveaux partenaires potentiels dans le crime. Elle est sobre et pleine de vie. elle est libérée Coeurs en plastique, qui s’éloigne de ses styles musicaux du passé, décrit comme un disque glam rock, avec des influences de country, punk rock, new wave, arena rock, industriel, disco et power pop.

Elle a joué sur SNL le mois dernier. Elle traîne avec Elon Musk. Elle collabore avec The Kid LAROI sur le morceau Without You. Elle a atteint un milliard de streams sur Spotify, une seule femme sur trois à le faire. Le 25 juin, elle sera sur Peacock TV pour son Miley Pride Special au Ryman Theatre de sa ville natale, Nashville Tennessee. Prendre une photo de piège de soif pour les fans n’est qu’un autre jour dans l’ordre des choses pour cette chanteuse et actrice en constante évolution.

Vous pouvez la voir et peut-être ces célèbres petits pains en tournée à partir du 4 juillet à Las Vegas, Nevada. Elle est toujours pionnière et enfreint les règles de ce en quoi et en qui un enfant star peut se transformer lorsque vous avez une vision et une soif de vie.

Sujets : NSFW