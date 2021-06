Toutes les langues parlées par Tom Hiddleston

Avec la première de Loki chez Disney +, Marvel a encore une fois connu un grand succès. La série, qui a Tom Hiddleston En tant que protagoniste exclusif, il fait partie de la phase quatre du MCU et raconte la véritable histoire de ce qui est arrivé à son personnage après la fin de The Avengers, date à laquelle il a disparu avec le tesseract que les super-héros les plus célèbres du monde ont essayé protéger grandement.

Il y a déjà deux chapitres de Loki publié sur Disney + et, mercredi prochain, 23 juin, le troisième arrivera pour poursuivre avec le plus terrible Dieu d’Asgard dans son combat pour la liberté. A tel point que, chaque semaine, Tom Hiddleston il est chargé de promouvoir son propre travail et, en fait, c’est ce qu’il a de nouveau mis sur toutes les lèvres puisque maintenant il a cessé d’être un personnage secondaire pour devenir le protagoniste principal.







En fait, cette phase du MCU connaît un tel succès que ceux qui en font partie ont réorienté leur carrière vers le haut. Cependant, cette série aura un manque : n’explorera pas le nombre de langues que Hiddleston connaît et cela pourrait bien donner une tournure inattendue au frère de Thor, qui se caractérise par sa rébellion amicale.

Le dieu le plus rebelle d’Asgard. Photo : (Disney +)



L’acteur a une variété de langues depuis, en plus d’étudier à Eton College avec, par exemple, le prince William d’Angleterre, lorsqu’il a atteint l’âge adulte. perfectionné en français, espagnol, italien, latin et grec. Bien que plus d’une fois il ait précisé que, par exemple, la langue espagnole la comprend plus qu’il ne la parle, les autres s’il les maîtrise parfaitement.

De plus, dans plusieurs interviews, les journalistes ont profité de l’occasion pour Tom Hiddleston démontrer vos différentes compétences dans ces langues. C’est pourquoi son caractère, Loki, pourrait le faire avancer d’une manière unique en donnant à la série quelque chose qui la distingue, sans compter l’intrigue, de celles précédemment publiées en tant que WandaVision et Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu qui a été lancé et qui continuera à être diffusé sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.