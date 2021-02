Pourquoi les gardes de la reine portent-ils de si hauts chapeaux?

Ils sont là-haut avec des bus à impériale, des cabines téléphoniques rouges et Big Ben quand il s’agit de choses typiquement britanniques, mais les uniformes arborés par les gardes de la reine Elizabeth II n’étaient pas conçus pour être esthétiquement agréables. Ils ont été conçus comme des accessoires essentiels de la bataille contre les ennemis du Royaume-Uni au cours des années 1800.

Alors pourquoi ces gardes portent-ils de hauts chapeaux noirs et des tuniques rouges bien visibles?

Aussi difficile que cela puisse paraître, l’uniforme était censé intimider les armées adverses.

« L’idée était que vous donniez à vos fantassins une apparence plus grande et donc plus redoutable », a déclaré Richard Fitzwilliams, un commentateur royal basé à Londres. «Ils répondaient à un besoin pratique d’un fantassin au combat. Ils étaient utilisés pour combattre les Français dans les guerres napoléoniennes. En fait, la garde impériale de Napoléon les portait aussi.

En rapport: Quel était le plus grand empire du monde?

Les chapeaux sont connus sous le nom de peaux d’ours parce que – vous l’avez deviné – ils sont faits de fourrure d’ours. Les peaux proviennent d’ours noirs canadiens (Ursus americanus) qui sont abattus chaque année pour contrôler leur nombre. Cela signifie qu’aucun ours n’est tué spécifiquement pour fabriquer les casques de 46 centimètres de haut, mais l’idée rend toujours certaines personnes mal à l’aise. En fait, depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en 2020, il a été question d’interdire complètement le commerce des fourrures . Pour l’instant, cependant, l’armée britannique achète entre 50 et 100 des chapeaux, qui coûtent environ 900 € chacun, par an, selon le magazine britannique de la haute société, Tatler .

Ces jours-ci, les coiffes ajoutent un peu de faste et de circonstance à l’uniforme de l’armée britannique lorsque ses soldats accomplissent des tâches cérémonielles, telles que la relève de la garde au palais de Buckingham ou le défilé annuel pour l’anniversaire officiel de la reine. Mais ceux qui portent les peaux d’ours portent également des uniformes réguliers de camouflage lorsque le temps l’exige, exécutant d’autres rôles non cérémoniels dans l’armée britannique.

« Si vous regardez les gardes de la reine et pensez qu’ils n’ont que des fonctions cérémonielles, alors vous faites une grosse erreur », a déclaré Fitzwilliams à 45Secondes.fr. « Tous sont des soldats en service à tour de rôle à partir d’autres rôles militaires actifs. »

La garde d’honneur défile en manteau gris. (Crédit d’image: Denise Minichini / EyeEm via )

En ce qui concerne les tuniques rouges, qui sont portées pendant les mois d’été (des manteaux gris plus longs sont portés pendant l’hiver), il y a une rumeur de longue date selon laquelle les Britanniques ont choisi l’écarlate car elle déguisait des taches de sang, qui étaient mauvaises pour le moral et disgracieuses. Mais c’est insensé, a déclaré Fitzwilliams. Au lieu de cela, tout se résumait à la frugalité.

« La raison pour laquelle les soldats britanniques portaient traditionnellement du rouge est que c’était le colorant le moins cher et le plus facilement disponible », a déclaré Fitzwilliams. « Ces jours-ci, cela semble être une mauvaise couleur pour la bataille parce que cela vous marquerait, mais dans la fumée et la confusion de la bataille, cela vous a également permis de distinguer vos amis des ennemis et vous a empêché d’être tué par vos propres côtés. » Après tout, ces uniformes remontent à l’époque de la guerre européenne traditionnelle, où les camps de combat se présentaient sur un champ donné et formaient littéralement des lignes pour s’attaquer les uns les autres – loin des tactiques de guérilla.

Ainsi, la reine britannique est gardée par des officiers qui portent les mêmes uniformes que les soldats en service actif il y a deux siècles. Anachronique, peut-être, mais ce sont des traditions comme celle-ci qui font la renommée de la famille royale britannique dans le monde entier, a déclaré Fitzwilliams. « Nous avons la monarchie fonctionnelle la plus en vue du monde, et les gardes jouent un rôle important », a-t-il déclaré. « Ils sont l’une des grandes caractéristiques touristiques de Londres. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.