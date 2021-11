Mark Hamill donne vie à Skeletor dans Masters of the Universe: Revelation BTS Video

ferm LIVING Boîte à souvenirs- The Beginning of my life

La boîte à souvenirs de ferm LIVING - The Beginning of my life - capture avec style toutes les étapes d'une jeune vie. La boîte offre des sacs en coton, des cartes de vœux et des enveloppes de haute qualité et au design élégant pour converser avec tous les événements importants de la petite enfance. - Une lettre des parents au nouveau-né ainsi qu'un sac et une boîte pour la première mèche de cheveux et la première dent ne devraient pas être absentes. En outre, la boîte à souvenirs offre des carnets d'observations, un mètre à ruban pour documenter avec précision chaque centimètre et des feuilles pour les empreintes de pieds et de mains. - La boîte à souvenirs conçue avec amour accompagnera votre petit pour la vie et donnera à toute la famille beaucoup de joie. - Boîte pour tous les souvenirs importants des enfants - Design plein d'amour - Boîte avec les principes : Liberté et Personnalité