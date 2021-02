À tous les garçons pour toujours: la phrase de Peter Kavinsky à Lara Jean qui a fait tomber tout le monde amoureux

A tous les garçons pour toujours créée sur l’écran de Netflix à la veille de Jour de l’amour et c’est déjà le film romantique qui fait fureur sur la plateforme. Il s’est positionné comme le film le plus regardé au monde et a généré toutes sortes de réactions de la part des fans.. Parmi les points forts, il y avait une phrase particulière de Peter Kavinsky à Lara Jean qui est tombé amoureux de tout le monde. Découvrez ce que c’est et quelles critiques ont obtenu la version!

« Lara Jean Covey se prépare pour la fin de l’école et le début de l’âge adulte, mais quelques voyages l’ont amenée à réfléchir à ce que sera sa vie avec sa famille, ses amis et Peter après l’obtention de son diplôme », est le synopsis officiel de cette comédie romantique qui dure 1 h 55 min et c’est dans le service de streaming depuis le 12 février.

La production est basé sur le livre 2017 écrit par Jenny Han et est le dernier d’une trilogie de films. Les critiques ont reçu des notes modérées lors de la première: IMDB lui a donné 6,5 sur 10, Rotten Tomatoes a rapporté 76% d’approbation, tandis que Metacritic a obtenu une note de 65 sur 100 avec des «critiques généralement favorables»..







Les protagonistes Noah Centineo et Lana Condor ils ont obtenu la plupart des éloges dans une intrigue qui a ravi les fans pour la fin de la saga. « Je ne suis pas prêt à regarder All My Friends Forever et à dire au revoir à cette trilogie. Lara Jean et Peter Kavinsky vont me manquer. », était le ton des commentaires.

Je ne sais pas si je pleure parce que je n’ai pas de diplôme, parce que je veux aller à New York ou parce que je n’ai pas de Peter Kavinsky dans ma vie. – Mel (@_melanieecp)

13 février 2021





La phrase de Peter Kavinsky à Lara Jean qui est tombée amoureuse de tout le monde dans À tous les garçons pour toujours

En outre, le public a souligné cette phrase particulière de Peter Kavinsky à Lara Jean: « Je ne veux jamais être celui qui t’arrête, je veux être celui à côté de toi. Ce ne sera pas toujours facile, mais je veux faire tout ce qu’il faut pour que ça marche parce que c’est ce que tu fais quand tu aimes Quelqu’un. ».