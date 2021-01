Google Duo pourrait bientôt cesser de fonctionner sur les smartphones Android non certifiés

25 janv.2021 16:44:38 IST

L’application d’appel vidéo de Google Duo est susceptible de cesser de fonctionner sur les smartphones Android non certifiés dans un proche avenir. Un portail technologique a rencontré les codes pour le même tout en décompilant la dernière mise à jour de Google Duo. Selon le rapport de 9to5Google, la version 123 de Google Duo qui a été lancé le la Google Play Store vient avec un avis indiquant que les utilisateurs de smartphones Android non certifiés ne pourront plus ouvrir et utiliser l’application de visioconférence. Il a également ajouté que les codes de Duo révèlent qu’il est lié à «GmsCompliance».

L’avis dit: «Duo s’en va bientôt. Étant donné que vous utilisez un appareil non compatible, Duo annulera bientôt l’enregistrement de votre compte sur cet appareil. Téléchargez vos extraits et l’historique des appels pour éviter de les perdre. »

Comme le rapport l’indique, un avis similaire a été envoyé récemment sur le Messages Google app ainsi.

Qu’est-ce qu’un appareil Android non certifié?

Tout appareil qui n’est pas testé par Google et qui n’est donc pas autorisé à porter le nom d’Android n’est pas certifié. Ces téléphones n’auront pas non plus le jeu de Google services installés. Pour les utilisateurs ordinaires qui achètent des smartphones de marques renommées comme OnePlus, Xiaomi ou Samsung, le risque de tomber sur un appareil Android non certifié est rare.

Cependant, il est à noter que certains téléphones Huawei récents n’ont pas été certifiés par Google en lumière de la bagarre en cours entre Huawei et le gouvernement américain.

Donc, si votre téléphone n’a pas le droit d’utiliser le jeu de Google services, vous ne pourrez plus passer ou prendre des appels depuis Google Duo.

Alors que Google a mentionné la dernière date d’utilisation (31 mars 2021) de Google Messages, aucune date précise n’a été mentionnée dans le cas de Duo.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂