ATIYE SAISON 4 (THeGift Season 4) date de sortie

Y aura-t-il The Gift (Atiye) Saison 4 ?

C’est une question qui préoccupe tous les fans alors que la troisième saison de la série est diffusée sur Netflix . Écrit par Jason George et Nuran Evren Şit, The Gift est un drame fantastique turc adapté du roman « Dünyanın Uyanışı » de byengül Boybaş. Et bien que le nom de la série ait été surnommé « The Gift », son vrai nom est le même que celui du protagoniste, Atiye. Ce spectacle a un cadre de thriller mystérieux car il nous emmène à travers plusieurs éléments tels que le symbolisme, l’histoire, la mythologie et le temps. Ici, nous suivons une femme nommée Atiye, une artiste qui travaille également comme enseignante.

Mais alors qu’elle rencontre des éléments issus de son passé, Atiye se lance dans son voyage. Ici, nous découvrons sa lignée et sa vie dont elle ne se souvient pas.

Atiye est une femme qui dessine et peint depuis son enfance. Dans ceux-ci, elle dessinerait un beau symbole dont elle ne connaît pas la signification. Et comme elle est devenue enseignante à temps partiel et artiste abstraite, à ce jour, elle dessine le symbole. Mais la vérité est qu’elle n’a jamais vu un tel symbole ailleurs que dans ses propres œuvres d’art. Ainsi, plus tard, lorsqu’un archéologue, Erhan, découvre un objet inhabituel à Göbekli Tepe avec le même symbole, Atiye décide de l’enquêter. Et alors qu’elle se dirige vers l’endroit, elle rencontre une fille avec une marque d’étoile qui la conduit à Göbekli Tepe. Ici, alors qu’Atiye rencontre Erhan,

il refuse de croire son histoire. Mais lentement, au fur et à mesure que les choses se dévoilent, Erhan décide de croire en Atiye et tous deux se lancent dans un voyage pour trouver la vérité.

Y aura-t-il The Gift Saison 4 ?

Non, il n’y aura pas de The Gift Season 4. La première saison de The Gift est sortie le 27 décembre 2019. Depuis lors, l’émission turque a rassemblé un public énorme. Mais lorsque la deuxième saison était en production, le réseau avait déjà renouvelé l’émission pour une troisième saison. Cette saison est maintenant sortie le 17 juin 2021. Néanmoins, le même jour que l’annonce du renouveau, les fans de la série ont également reçu une mauvaise nouvelle. Alors que The Gift a renouvelé pour une troisième saison, le studio a également annoncé qu’il s’agirait du dernier volet de la série. Ainsi, les huit derniers épisodes diffusés le 17 juin 2021 sont les derniers épisodes que les fans peuvent regarder.

Bien que ce soit une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle est que l’émission se termine selon ses propres conditions sans ingérence extérieure telle que des annulations.

Cette nouvelle a été apportée par le producteur de la série Alex Sutherland qui dirige le studio AZ Celtic Films. L’histoire est enfin terminée alors que le voyage d’Atiye touche à sa fin. Et ce n’est pas une décision soudaine car les créateurs et la production ont eu suffisamment de temps pour nous diriger vers cette fin. Cependant, les fans qui sont devenus fascinés par la série dirigent la performance de Beren Saat alors qu’Atiye peut pousser un soupir de soulagement alors qu’elle est en pourparlers avec Netflix sur la possibilité d’une autre série. Si cela se produit, les fans pourraient éventuellement assister à une autre émission avec des entités similaires à celle de The Gift.

Mais jusqu’à ce que cela entre en production et que vous ne vouliez pas attendre, vous pouvez regarder d’autres drames turcs comme The Protector et Şahsiyet.

Que s’est-il passé dans la saison 3 de The Gift ?

Le cadeau La saison 3 se déroule huit ans après les événements de la saison 2. Au cours de cette saison, nous rencontrons la fille d’Atiye, Aden. Et cela fait huit ans qu’elle a été kidnappée. L’émission traite principalement du père d’Ozan, Serder, qui voulait ramener Melek d’entre les morts. Mais au fil du temps, nous apprenons comment elle faisait partie des protecteurs. C’était une mauvaise personne qui n’aurait pas réfléchi à deux fois avant de tuer sa propre famille. Et donc, elle avait aussi l’intention de provoquer l’apocalypse. Tout au long de la saison, Aden a eu des visions de sa mère la sacrifiant dans un rituel. Mais comme elle est capable de sortir de ses visions, l’apocalypse est évitée aux derniers instants.