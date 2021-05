Pourquoi la dernière décision de Bridgerton rend possible le retour d’une page Regé-Jean

Départ de Regé-Jean Page de Bridgerton a été un énorme choc pour la série Netflix, dont la première saison a frappé avait beaucoup à voir avec l’acteur britannique. La production de Shonda Rhimes s’est appuyée sur les livres écrits par Julia Quinn pour prendre la décision et a provoqué la lamentation d’une partie du public. Cependant, dans les dernières heures, il a assoupli son point de vue et a pris une tournure inattendue qui pourrait ouvrir les portes au retour de Simon Bassett. Vue!

Début avril, l’artiste de 30 ans a dit au revoir à l’émission qui l’a catapulté à la gloire. La nouvelle est tombée comme un seau d’eau froide sur les fans car, alors qu’ils savaient que la deuxième saison n’était pas centrée sur son personnage, ils ont imaginé au moins leur participation. Le mécontentement était tel qu’un sondage Spoiler a révélé que 57% arrêteront de regarder l’émission en raison de l’absence de Page.







La décision de Bridgerton qui rend possible le retour de Regé-Jean Page

La série renouvelée pour deux saisons supplémentaires, bien que la continuité des livres n’ait pas Simon comme protagoniste. Pour cette raison et, encore pour savoir comment Bridgerton fonctionnera sans le duc, La production a pris une décision qui pourrait générer son retour et l’a annoncé ce vendredi.

La première la plus regardée de l’histoire de Netflix aura une série dérivée sur le personnage de la reine Charlotte. Elle sera rejointe par les jeunes filles Violet Bridgerton et Lady Danbury. Autrement dit, le programme ne sera pas basé sur les romans, Ce sera plutôt une création originale de Shondaland.

« Shonda et son équipe construisent l’univers Bridgerton pour continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. », était la déclaration officielle de Bridgerton pour annoncer la nouvelle. De cette manière, le spectacle racontera des histoires en dehors des livres et il y aura la possibilité de revoir Page en tant que duc de Hastings. Y aura-t-il une mini-série sur lui?