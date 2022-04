Noonan: nouvelle série dérivée de Comet Man pour HBO Max

HBO Max vient d’annoncer que la série animée »Harley Quinn » aura une nouvelle série dérivée intitulée »Nounan ». Le nouveau programme mettra en vedette Kite Man (The Comet Man), un personnage récurrent de la série Harley, où on peut le voir posséder un bar où divers personnages de DC et Gotham feront leur apparition, ramenant oberg mat à la voix du protagoniste.

Kite Man est un méchant de Batman qui est souvent ridiculisé dans les bandes dessinées pour n’avoir aucun pouvoir exceptionnel autre que de savoir faire voler un cerf-volant, mais est devenu un personnage préféré des fans depuis son apparition dans « Harley Quinn. » en tant que petit ami de Poison Ivy. , où il présente une attitude assez comique et qui ajoute du ridicule au programme.

Cependant, » Noonan » nous montrera ce qui est arrivé à Kite Man après sa rupture avec Ivy, juste après l’échec de leur mariage. Essayant de faire revivre son travail de méchant à nouveau, Kite Man s’associe à Golden Glider afin d’acheter Noonan’s Bar, un repaire préféré de tous les criminels de Gotham City.

Le bar est déjà apparu plusieurs fois dans la série « Harley Quinn », étant le lieu de repos de tous les super-vilains, cherchant à prendre un verre ou à discuter de leurs plans de domination du monde. L’intrigue de »Noonan » nous montrera comment le changement de propriétaire affectera le monde souterrain de Gotham, et comment Kite Man réussira avec sa petite expérience de méchant à être un homme d’affaires prospère.

Vice-président exécutif de HBO Max et Adult Swim, suzzana makos a déclaré à propos de la nouvelle série: « Nous aimons tellement le monde sauvage et amusant de » Harley Quinn « que nous avons dû faire un spin-off et qui de mieux pour le centrer que le paria Kite Man. Justin, Patrick et Dean ont créé le lieu de rencontre parfait pour les pas si bons de Gotham City chez Noonan’s, où les clients du bar peuvent se défouler après une longue journée de chaos. »

»Noonan » est produit par Kaley Cuocoqui prête également sa voix à Harley Quinn dans sa série, Justin Halpern, Patrick SchumackerSam Register et le showrunner doyen Lorey. La série dérivée est produite par Delicious Non-Sequitur et Yes, Norman Productions en association avec Warner Bros. Animation.

Bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie, voici le synopsis officiel de »Noonan » :

»Lovable loser Kite Man et son nouveau Golden Glider se faufilent au clair de lune en tant que criminels pour soutenir leur achat insensé de Noonan’s, le bar le plus miteux de Gotham, où tout le monde connaît votre nom, mais pas nécessairement votre identité secrète! ».