La nouvelle image «  The Conjuring 3  » montre les Warrens face à la possession démoniaque

Une nouvelle image de ‘The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire’ dans lequel les Warrens affrontent un enfant possédé par un domaine.

À l’approche de la première du troisième film de « The Conjuring », une série d’avancées ont été partagées, ainsi que la bande-annonce officielle, maintenant une nouvelle image a été partagée dans laquelle le couple de chercheurs, Ed Oui Garenne de Lorraine, joué par Vera farmiga Oui Patrick Wilson Ils font face à un nouveau mystère paranormal.

Dans l’image apparaît le personnage de l’enfant, David Glatzel (Julian Hilliard) qui est connu sera le premier possédé par un démon qui partira plus tard avec Arne (Ruairi O’Connor). Les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren observent le garçon possédé par un démon alors qu’il plie complètement le dos.

Jusqu'à présent, la franchise « The Conjuring » a connu un énorme succès au box-office, avec le deuxième film d'horreur le plus rentable, juste derrière «Godzilla».







La première de « The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It » est prévue pour le 4 juin dans les salles de cinéma et sur la plateforme HBO Max.