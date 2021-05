Le système de sauvegarde de Returnal est toujours à l’étude, nouveau contenu en préparation

Stamos Soldering Alimentation de laboratoire - 0-30 V, 0-10 A CC, 550 W - 4 espaces de sauvegarde S-LS-32

Alimentation de laboratoire - 0-30 V, 0-10 A CC, 550 W - 4 espaces de sauvegarde L’alimentation de laboratoire S-LS-32 , qui admet des réglages d’intensité et de tension séparés, est spécialement conçue pour alimenter des appareils externes en courant continu. Très silencieuse, elle se destine avant tout à l’utilisation dans le secteur industriel, les laboratoires, le domaine des télécommunications, les ateliers équipés d’appareils électroniques et les installations de production, autant de milieux où elle peut être utilisée à des fins professionnelles. Grâce sa technologie linéaire, elle atteint une ondulation résiduelle très faible. L’appareil dispose en outre d’une finesse de réglage et d’affichage de 10 mV / 1 mA. Que ce soit pour les météorologues et les environnementalistes professionnels ou encore pour les bricoleurs qui réalisent des projets d’électronique à la maison, le matériel de laboratoire Stamos Soldering est, sans c Précision élevée de 10 mV / 1 mA Plage de tension continue : 0-30 V Plage d’intensité : 0 - 10 A 4 espaces de sauvegarde – pour l’enregistrement et la consultation des paramètres de sortie Deux grands écrans LED — vérification rapide des paramètres de sortie (intensité et tension) Protections contre la surchauffe, la surtension et la surintensité