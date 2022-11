Pourquoi Aegon II Targaryen a des cheveux différents du reste de sa famille dans « House of the Dragon »

« Maison du Dragon » (“La Maison du Dragon” est espagnol) présenté au La Maison Targaryen dans toute sa splendeur et, avec elle, plusieurs membres de la famille. Bien que chacun ait des personnalités distinctes, ce qu’ils partageaient était les longs cheveux de couleur platine caractéristiques, quelque chose qui ne possède pas Aegon II Targaryen C’est sa version adulte.

La le personnage a été présenté dans l’épisode 3quand il aura deux ans et de nombreux seigneurs de Westeros ils s’attendaient à ce que Viserys Targaryen le nomme son héritier, étant son premier enfant mâle. Cependant, le roi décide de garder Rhaenyra Targaryen comme successeur, ce qui affectera son premier-né.

Aegon a été joué pour la première fois par Ty Tennant dans sa version adolescente, où il partageait les cheveux longs portés par le reste de sa famille. Après le saut de temps, Tom Glynn-Carney est chargé de donner vie au prince renégat et, à partir de ce moment, le personnage n’apparaît qu’avec une coiffure courte. Cela a attiré l’attention des fans, et selon l’acteur, ce n’était pas une coïncidence.

POURQUOI AEGON II TARGARYEN A-T-IL LES CHEVEUX PLUS COURTS QUE LE RESTE DE SA FAMILLE ?

Tom Glynn-Carney dans le rôle d’Aegon II Targaryen à partir de l’épisode 8, intitulé « Le Seigneur des marées ». Dans une interview, l’acteur a avoué que les cheveux courts de son personnage il a été conçu exprès et était un moyen de montrer la distance qu’il avait pour sa famille.

« Cela faisait partie des discussions que Miguel (Sapochnik) et moi avons eues au début.« , dit à Le journaliste hollywoodien. « J’étais comme, ‘Je ne veux pas qu’il ait de longues mèches de Targaryen succulentes, parce qu’il déteste ça.’ Aemond en est complètement ravi. Tandis que Aegon le méprise”.

Alors qu’Aemond Targaryen a été disposé à faire son devoir et fier de sa position, Aegon a toujours gardé ses distances et s’est amusé avec les plaisirs du Bed of Fleas.

« Il ne veut pas que sa famille le définisse. Il déteste sa famille parce que, dans sa tête, ils le détestent.« , il ajouta.

Dans l’épisode 9 de « La Maison du Dragon », Aemond Targaryen cherche son frère Aegon Targaryen pour l’emmener chez sa mère et être couronné roi (Photo : HBO)

POURQUOI AEGON II TARGARYEN HAIT-IL SA FAMILLE ?

Le mécontentement d’Aegon II Targaryen vient de ce que nous avons mentionné ci-dessus : La décision de Viserys de ne pas le nommer son héritier. Le roi a décidé de rester fidèle à sa fille, de tenir sa promesse et le caractère de son fils a prouvé qu’il avait pris une bonne décision.

« Il a grandi avec l’idée qu’il ne voulait pas de pouvoir. Et son père ne voulait pas qu’elle l’ait. Donc il y a aussi ce ressentiment» a expliqué l’acteur de 27 ans.

Pendant ce temps, sa mère et son grand-père, Alicent et Otto Hightower, n’ont pas perdu espoir que, finalement, il serait nommé successeur et qu’il viendrait régner. Cependant, la reine était sévère avec lui.

Aegon en est venu à rejeter le souhait de sa mère de gagner du pouvoir et ne voulait que fuir ses responsabilités, noyant son chagrin dans l’alcool et les femmes.

« C’est une personne très égoïste, parce que veut s’évader. Je pense que s’il était une personne moderne, il quitterait sa famille et voyagerait à travers l’Australie et ferait pousser des dreadlocks.« , il ajouta.