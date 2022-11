Disney+ : tout sur le spécial de Tini pour l’anniversaire de Violetta

in

DISNEY+

Tini Stoessel reprend les chansons de Violetta avec Jorge Blanco, Cande Molfese et Mechi Lambre. Passez en revue tout ce que vous devez savoir avant sa première !

©Disney+Tini Stoessel reprend les chansons de Violetta.

10 ans se sont écoulés depuis qu’une série jeunesse est apparue pour marquer une génération, en plus de déterminer le destin des artistes qui l’ont dirigée. On parle de violettela fiction mettant en vedette Tini Stoessel que ce 2022 fête son anniversaire. C’est pourquoi Disney+ présentera un spécial de musique pure pour les fans fidèles -qui accompagnent toujours l’artiste en tant que soliste- à apprécier en streaming.

Le spectacle musical s’intitulera Seulement l’amour et mille chansonsphrase appartenant à la chanson Être meilleur qui a fonctionné comme le thème émotionnel de la bande. Comme cela va être? Tini se retrouvera sur la scène du Théâtre Astor Piazzolla, situé à Buenos Aires, pour chanter à nouveau avec Jorge Blanco, Cande Molfese et Mechi Lambre. Les co-stars de Violetta partageront un concert intime et inoubliable avec un groupe restreint de spectateurs.

« Les versions spéciales de cinq chansons bien connues de Violetta, ainsi que des témoignages de fans qui partagent des anecdotes amusantes et quelques souvenirs de la série et de leurs idoles.», a souligné Disney+ à propos de la célèbre histoire qui sera mise à l’honneur. Pour sa part, Tini a fait remarquer via Instagram: «Cette année marque les 10 ans de la sortie de Violetta. Nous vous avons concocté une très belle surprise. J’espère que vous l’apprécierez beaucoup. Je les aime« .

Il s’agit sans aucun doute d’un grand pari de la part de la plateforme de streaming. C’est que c’est le premier contenu musical de Disney + Amérique latine qui sera disponible en son immersif, pour une expérience sonore haut de gamme. Seul l’amour et mille chansons seront dirigés par Diego Peskinle réalisateur derrière les clips vidéo de Tini, tandis que le son sera en charge d’Andrés Mayo et la chorégraphie de marina fumée.

Quand sera-t-il disponible? Dès le 8 décembre, cet hommage à la première franchise Disney créée hors des États-Unis pourra être apprécié via le service d’abonnement. En attendant, vous pouvez retrouver dans le catalogue les trois saisons complètes de violetteles concerts en direct Violetta : L’émotion du concert Oui Violetta : Vivre à Buenos Airesen plus du film Tini : le grand changement de Violetta.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

