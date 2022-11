Quelle est la signification de Watermelon Sugar, la chanson de Harry Styles

in

MUSIQUE

Le single de Fine Line fait fureur depuis sa sortie en 2019. De quoi parle exactement cette chanson thème accrocheuse ?

© SHQLa vraie signification du sucre de pastèque de Harry Styles.

Depuis que Harry Styles Il a lancé sucre pastèque en 2019, le tube n’a cessé de résonner dans tous les coins. Dans le cadre de ligne fine, son deuxième album studio, le chanteur britannique a proposé cette chanson comme l’un des singles promotionnels. Nul doute qu’elle a atteint son objectif : elle cumule des millions de vues et a été saluée par la critique. Mais… Qu’en est-il du sens derrière cette chanson ?

A partir de ce thème musical, la carrière de soliste de Harry Styles a atteint de nouveaux records et lui a même permis de publier un troisième album intitulé La maison d’Harry. Dans son dernier matériel d’enregistrement, il a inclus de nouvelles chansons entraînantes comme Comme c’était, musique pour un restaurant de sushi Soit Parler tard dans la nuit. Cependant, il y a encore des gens qui se demandent de quoi parle exactement Watermelon Sugar et comment il est devenu un tel succès.

Dans une interview avec Tiny Desk, le nouvel acteur a expliqué ce qu’il ressent lorsque le public essaie de démêler l’histoire derrière chaque single. « Je n’explique généralement pas beaucoup les chansons parce que je pense qu’il est important que les gens leur donnent le sens qu’ils veulent», remarquait-il à l’époque. Et il a ajouté : « Il y a des thèmes que j’aimais jusqu’à ce que je découvre de quoi il s’agissait et que je me dise : ‘Je serais resté au début, sans savoir ce qu’ils disaient‘ ».

Ainsi, Styles a conclu : «C’est merveilleux que les gens puissent s’identifier à ma musique.”. La vérité est que la vidéo officielle de sucre pastèque s’accumule déjà 321 millions de vues uniquement sur YouTube et a été l’un des plus écoutés au monde l’année dernière. Il a même remporté la statuette du meilleur single britannique au Prix ​​britanniquesalors qu’il a remporté la meilleure performance vocale solo pop au Grammy Awards.

+ Que signifie Watermelon Sugar de Harry Styles ?

En 2021, Harry Styles a pris sur lui de mettre le mystère de côté pour commenter la véritable signification de Watermelon Sugar lors d’un concert. Le chanteur a expliqué devant ses fans à Nashville : «Peu importe de quoi parle la chanson. Le thème porte sur la douceur de vivre”. Et il a conclu avec une certaine ironie : «Il s’agit aussi de orgasme fémininmais c’est totalement différent. pas vraiment pertinent”.

