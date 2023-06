Le film Hulu le plus regardé que vous pouvez regarder sur Star +

Film Miroir Fenêtre Anti Regard Film Miroir Fenêtre sans Tain Anti Chaleur 99% Anti UV Protection de la Vie Privée pour Fenêtre Maison Bureau Magasin Protection de la Vie Privée (90 x 400 cm)

🌞【Éviter les regards indiscret】Ce film fenetre anti regard quand il fait jour, vision bien claire depuis l'intérieur, bon effet miroir depuis l'extérieur, les curieux n'ont plus accès à vous vie privée.❤ATTENTION❤: le soir sa fonction s'inverse,il fait sombre à l’extérieur et si la lumière est allumée, l'effet miroir se trouve dedans alors que dehors on redevient visible par les passants. 🌞Du coup il faut prévoir les rideaux. 🌞【Matériaux de protection de l'environnement】Notre film de fenêtre est fait par un matériel PET, ce matériel est convenable de nombre de surfaces lisses,comme la fenêtre, la surface métallique en plastique, etc. Film fenetre Anti Regard Film Miroir Contient 1 Couteau de coupe, 1 Raclette en caoutchouc de haute qualité avec couche de feutre et 1 Manuel. 🌞【Protègent de la chaleur et Anti UV】Ce film miroir pour fenetre permet un Bloque 99% des UV et 85% des Infrarouge, chaleur traverse moins , évitant d'avoir des pièces chaudes en été à cause du soleil , garder la maison plus fraîche et permettra d'éviter Meubles décoloration. 🌞【Plus sûr】 résistance du verre renforcé, anti-déflagrant, imperméable, facile à enlever sans aucun résidu. Si le verre se brise accidentellement, vous pouvez empêcher les fragments de verre de nuire aux personnes. 🌞【Facile à installer】Ce film fenetre anti regard La pose en elle même est très simple mais il faut penser à bien retirer la film protection transparente et qu'il faut arroser à fond les film miroir et la fenêtre puis avec une raclette les bulles se retirent.