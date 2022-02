De Disney Girl à Fall and Rise : à quoi ressemble la vie de Lindsay Lohan aujourd’hui ?

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de Game of Twins était en rééducation et loin des caméras. Découvrez à quoi ressemblera son retour devant les caméras avec le Super Bowl et Netflix entre les deux.

© GettyL’évolution de Lindsay Lohan.

Quand on pense aux films qui ont marqué l’enfance et l’adolescence des jeunes nés dans les années 90, il y a un nom qui se répète : Lindsay Lohan. L’actrice, qui est devenue aujourd’hui une tendance pour sa participation à une publicité pour le super Bowl, est devenue célèbre dès son plus jeune âge pour se consacrer comme une icône de Disney. Mais les dépendances ont frappé sa vie, l’amenant à un chute qui sut plus tard devenir un important réapparition. Comment est ta vie aujourd’hui ?

On sait qu’en 1998, il a ébloui le monde avec sa performance dans Jeu de jumelles, qui a ensuite continué dans des films comme un vendredi fou, Herbie en pleine tenue et qui a finalement évolué avec Méchantes filles. Son avenir était clair : avec des comédies iconiques et des films cultes, il deviendrait l’une des stars d’Hollywood. Malgré cela, le manque de contrôle de sa vie intime a commencé à affecter de manière significative sa carrière professionnelle.

sur le plateau de Coup de chance, le film dans lequel il joue aux côtés de Chris Pine, subit sa première surdosage de cocaïne. Ce n’est pas tout : ses collègues ont révélé qu’il était en retard pour le tournage et n’ont pas étudié le scénario, faisant du film un véritable échec lors de sa première. Et les scandales se sont poursuivis : elle a été arrêtée après avoir conduit en état d’ébriété et, à six reprises, la justice l’a renvoyée devant réhabilitation.

Entrées et sorties de cliniques, camées dans des films et séries, et pièces de théâtre en Europe sont devenues les protagonistes de sa vie. Juste au moment où elle semblait s’être complètement détachée de l’attention des médias, une vidéo l’a à nouveau exposée : son petit ami millionnaire, Egor Tarabasov, l’a agressée alors qu’elle demandait désespérément de l’aide et prétendait avoir été sur le point de mourir.

Cet événement a été suffisamment dynamique pour abandonner complètement le monde du théâtre et travailler devant les caméras. Il quitte les États-Unis, s’installe en Dubai puis dans Grèce et spécialisé en tant qu’organisateur d’événements. Mais là où il y avait du feu, il reste des cendres. Et l’amour de Lindsay Lohan pour le show business ne s’est pas dissipé si facilement : aujourd’hui, elle se prépare à être chiffre netflix avec une comédie romantique a complètement changé son style de vie.

Lors de la planification du Super Bowl entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles, il est apparu s’entraînant dans une vidéo et montrant une figure renouvelée. En dialogue avec Vogue, il a évoqué sa participation au spot. « C’était une opportunité pour moi de mettre toutes les petites choses qui se sont passées dans le passé et c’était une façon très joyeuse et amusante de le faire. Je me sens bien dans ma peau : j’ai évolué spirituellement, mentalement et physiquement. Je pense que c’était une bonne façon de raconter cette histoire.», a-t-il conclu.

